Le Canada déploie une équipe d’évaluation militaire en Turquie

OTTAWA –

Le Canada a déployé une équipe d’évaluation des catastrophes en Turquie mercredi à la suite d’un tremblement de terre dévastateur qui a tué des milliers de personnes, alors que le gouvernement fédéral faisait face à des critiques selon lesquelles la fenêtre d’aide aux efforts de sauvetage se fermait.

Le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, a annoncé mercredi soir le déploiement de l’Équipe canadienne d’évaluation des catastrophes. Il a dit qu’il était composé de responsables militaires et d’Affaires mondiales et qu’il déterminerait comment le Canada peut contribuer aux efforts de secours en cas de tremblement de terre.

Un haut responsable du gouvernement qui s’est exprimé sur le contexte avant la confirmation de Sajjan a souligné que le déploiement de l’équipe ne garantit pas automatiquement un déploiement supplémentaire de ressources canadiennes dans le pays.

Le tremblement de terre de magnitude 7,8, qui a rasé lundi des milliers de bâtiments en Turquie et en Syrie, a tué près de 12 000 personnes et en a blessé des milliers d’autres.

Mercredi, les communautés turque et syrienne du Canada faisaient partie de ceux qui ont averti que le temps était compté alors que des organisations locales envoyaient des équipes à l’étranger pour aider aux efforts de recherche et de sauvetage. Des secouristes de la Colombie-Britannique ont été déployés dans la zone du séisme tôt jeudi matin, heure locale.

Sima Acan, présidente de la Fédération des associations canado-turques, a déclaré qu’il était “très triste” que le gouvernement canadien ne se soit pas encore engagé à envoyer des équipes de recherche et de sauvetage à l’étranger.

“Le simple fait d’entendre que le Canada est prêt à aider mais ne fait aucune aide et cela fait plus de 60 heures (depuis le tremblement de terre), c’est très bouleversant”, a déclaré Acan, qui s’est adressé à La Presse canadienne depuis Istanbul.

Acan a déclaré qu’elle craignait qu’il ne soit déjà trop tard pour la plupart de ceux qui sont encore piégés sous les bâtiments.

“Nous avons probablement perdu la majorité de ces personnes qui étaient sous ces grosses tonnes de blocs lourds et chaque minute compte”, a-t-elle déclaré. “Nous les perdons.”

Marwa Khobieh, directrice exécutive de la Syrian Canadian Foundation, s’est dite “déçue” de la réponse du gouvernement fédéral à la catastrophe.

“A chaque heure, nous perdons des centaines de personnes, et plus nous attendons, je dirais, plus la situation s’aggrave”, a-t-elle déclaré.

Rahul Singh, directeur exécutif de l’organisation d’aide humanitaire GlobalMedic basée à Toronto, a déclaré que l’absence d’une équipe officielle pour soutenir les efforts de secours sur le terrain indique que le Canada ne fait pas assez pour répondre. Les équipes du groupe étaient en route pour la Turquie mercredi.

“La réponse du Canada est terriblement inadéquate et c’est juste un signe de mauvaise gouvernance. Nous avons un gouvernement très médiocre en matière de politique étrangère, et ils ont un bilan horrible en matière de réponse aux catastrophes”, a-t-il déclaré.

La réponse du Canada à la catastrophe a été critiquée alors que des équipes de recherche de plus de deux douzaines de pays se sont jointes à des dizaines de milliers de personnel d’urgence local en Syrie et en Turquie.

Les experts ont déclaré que la fenêtre de survie pour ceux qui étaient piégés sous les décombres ou autrement incapables d’obtenir les produits de première nécessité se fermait rapidement. En même temps, ils ont dit qu’il était trop tôt pour abandonner l’espoir.

“Les 72 premières heures sont considérées comme critiques”, a déclaré Steven Godby, expert en risques naturels à l’Université de Nottingham Trent en Angleterre. « Le taux de survie en moyenne dans les 24 heures est de 74 %, après 72 heures, il est de 22 % et au cinquième jour, il est de 6 %.

Ottawa a annoncé une aide de 10 millions de dollars et le premier ministre Justin Trudeau a déclaré mercredi que le gouvernement fédéral était toujours en train de déterminer la meilleure façon d’aider.

“Depuis le tout début, nous avons discuté avec notre personnel diplomatique, nos homologues là-bas, travaillant avec la communauté internationale pour obtenir autant d’aide que nécessaire de la bonne manière”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes là pour vous aider, nous cherchons simplement comment le faire au mieux.”

Trudeau a annoncé que le gouvernement fédéral égalerait les fonds donnés aux efforts de secours de la Croix-Rouge canadienne jusqu’à 10 millions de dollars.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré mardi soir que le gouvernement fédéral n’avait pas exclu l’envoi d’une équipe d’intervention en cas de catastrophe pour aider à l’effort de rétablissement, mais qu’il travaillait pour déterminer ce qui serait le plus utile.

“Toutes les options sont envisagées. Et du point de vue de la défense, nous envisageons certainement (DART) comme une option”, a-t-elle déclaré.

L’équipe d’évaluation canadienne recommanderait d’envoyer ou non un soutien supplémentaire, tel qu’un DART, la décision finale devant être prise par le gouvernement fédéral.

Pendant ce temps, des travailleurs humanitaires canadiens se rendaient mercredi en Turquie pour apporter leur aide.

Des volontaires de Burnaby Urban Search and Rescue, basé en Colombie-Britannique, une équipe qui a participé à des opérations de sauvetage après un tremblement de terre dans le monde entier, sont arrivés en Turquie mercredi soir, a annoncé le groupe sur les réseaux sociaux.

Le consul général de Turquie à Vancouver, Taylan Tokmak, a déclaré à La Presse canadienne que l’équipe était déployée dans la zone du séisme tôt jeudi matin, heure locale.

À Vancouver, les dons pour les personnes touchées par le tremblement de terre ont été versés dans un entrepôt mardi, mais un organisateur bénévole a déclaré que le personnel professionnel de recherche et de sauvetage sur le terrain dans les 72 prochaines heures aurait un impact plus immédiat.

“Le temps est notre ennemi en ce moment”, a déclaré Cansoy Gurocak.



— Avec des fichiers de Lee Berthiaume, Darryl Greer et l’Associated Press.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 février 2023.