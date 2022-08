Le Canada déplace des transports aériens militaires du Koweït vers le Royaume-Uni pour soutenir l’Ukraine

Le détachement aérien de l’armée canadienne au Moyen-Orient – ​​qui a soutenu les opérations antiterroristes et les missions de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique – est transféré au Royaume-Uni.

Répondant aux questions de CBC News, le ministère de la Défense nationale a décrit le redéploiement de deux avions cargo C-130J et de leur équipage de soutien au sol associé comme nécessaire à la lumière des efforts en cours pour fournir à l’Ukraine des armes et des munitions.

Le détachement de transport aérien a son siège au Koweït dans le cadre de l’opération Impact depuis plusieurs années.

Le commandant militaire en chef du Canada, le général Wayne Eyre, a confirmé le redéploiement à CBC News mercredi lors d’une visite à la base aérienne militaire de la 5e Escadre Goose Bay à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, à la Base des Forces canadiennes Trenton à Trenton, en Ontario, le 20 juin 2022. (Lars Hagberg/La Presse canadienne)

Alors que les exigences des missions liées à la guerre en Europe de l’Est ont motivé la décision, Eyre s’est dit convaincu que les avions-cargos peuvent continuer à soutenir les missions en Irak et les déploiements de maintien de la paix selon les besoins.

“Ce que nous avons fait, c’est consolider en Écosse notre détachement aérien tactique C-130 pour pouvoir fournir ce soutien à l’Ukraine en Europe. [and] pour fournir épisodiquement un soutien au Moyen-Orient, et également fournir épisodiquement un soutien en Afrique », a-t-il déclaré.

Les avions-cargos militaires canadiens – les C-130J et les plus gros C-17 Globemasters – ont fait des heures supplémentaires depuis que la Russie a intensifié son invasion de l’Ukraine en février. Ils ont transporté de l’aide humanitaire, du matériel militaire et des munitions vers des points d’Europe de l’Est où les fournitures peuvent être acheminées de l’autre côté de la frontière vers l’Ukraine.

Bien que cela ne fasse pas partie du transport aérien d’équipement, le suivi des vols montre qu’un des avions de surveillance militaire du Canada – un CP-140 Aurora qui a été attaché à l’OTAN dans le cadre d’un effort intensifié pour surveiller les signes d’agression russe – a également volé hors de nord de l’Angleterre en patrouille au-dessus de l’Atlantique Nord.

Un avion CP-140 Aurora au sol au Koweït en 2015. (Caméra de combat des Forces canadiennes)

La nouvelle du redéploiement intervient alors que le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, arrive au Canada jeudi pour rencontrer le premier ministre Justin Trudeau et visiter les installations de défense de l’Arctique.

Le gouvernement Trudeau a récemment signé une mission militaire dirigée par le Royaume-Uni qui verra les troupes britanniques et canadiennes former des recrues ukrainiennes dans des bases au Royaume-Uni

C’est une entreprise colossale. L’objectif est de former jusqu’à 10 000 soldats toutes les cinq semaines.

Dan Le Bouthillier, responsable des relations avec les médias du MDN, a déclaré que les aéronefs canadiens ne sont pas impliqués dans le transport des stagiaires ukrainiens vers et depuis la Grande-Bretagne. C’est le travail de la Royal Air Force, dit-il.

Eyre a déclaré que l’armée tentait de trouver un équilibre entre les opérations à l’étranger et le besoin de ressources de transport aérien dans le pays.

L’avion C-130 Hercules a été déployé pour la première fois au Moyen-Orient en 2017 dans le cadre de l’engagement renouvelé du gouvernement fédéral envers la coalition internationale combattant les extrémistes de l’État islamique. Ils ont transporté des troupes et du matériel autour de l’Irak et dans toute la région.

Plus tard, Ottawa a élargi la mission pour inclure ce qui devait être une fois par semaine des missions de soutien aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique.

Dave Perry, un expert de la défense à l’Institut canadien des affaires mondiales, a déclaré que la contrainte de maintenir le rythme de toutes ces opérations aériennes – en particulier en Europe de l’Est – a commencé à se manifester il y a quelques mois.

“Cela ne m’a pas surpris qu’il y ait eu une réaffectation, juste compte tenu du volume de choses, de matériel, qui est déplacé”, a déclaré Perry, dont l’organisation a parfois organisé des événements parrainés par des sous-traitants de la défense.

Les planificateurs militaires ont appris de dures leçons au cours des derniers mois alors que les demandes à l’étranger ont augmenté, a-t-il déclaré.

“Chaque fois qu’il y a une crise internationale, le transport aérien est toujours en nombre insuffisant”, a déclaré Perry, qui a ajouté que la récente décision du gouvernement libéral de remplacer la flotte de ravitaillement air-air de l’armée de l’air et le transport VIP ont probablement été influencés par l’augmentation de la demande.

“Je pense que cela renforce en quelque sorte la logique et l’augmentation de l’acquisition de plusieurs pétroliers, car clairement, il y a une demande assez pressante de transport aérien.”