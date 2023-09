Le Canada dépassera ses objectifs de réduction des émissions de méthane, dit Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré mercredi que les efforts de réduction du méthane du Canada étaient en avance sur le calendrier et qu’il était en mesure de dépasser ses objectifs de réduction de l’un des gaz les plus puissants pour le réchauffement de la planète.

S’exprimant lors d’un événement en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, Trudeau a confirmé que le Canada est en bonne voie pour atteindre et même dépasser ses objectifs en matière d’émissions de méthane.

« Le Canada s’est engagé à réduire d’ici 2030 les émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier d’au moins 75 pour cent par rapport aux niveaux de 2012 », a déclaré Trudeau aux dirigeants mondiaux. « Aujourd’hui, je peux annoncer que le projet de règlement que nous partagerons bientôt sera conçu pour nous aider à dépasser cet objectif ambitieux. »

Trudeau n’a pas précisé davantage dans quelle mesure le Canada pourrait dépasser ses objectifs. De plus amples détails sont attendus lorsque le gouvernement fédéral publiera cet automne sa réglementation sur le méthane en amont du pétrole et du gaz.

UN communiqué de presse d’Environnement et Changement climatique Canada affirme que lorsque les règlements seront promulgués, « ils permettront d’obtenir des réductions significatives des émissions de méthane » grâce à des normes de performance et une rigueur accrue pour les sites présentant « le risque le plus élevé de rejets involontaires (émissions fugitives) ».

Un producteur de pétrole brûle du méthane par torchage. (Kyle Bakx/CBC)

En 2021, Environnement et Changement climatique Canada a confirmé qu’en vertu des réglementations fédérales et provinciales actuelles sur le méthane, le pays était en bonne voie pour atteindre son objectif intermédiaire de 2025 d’une réduction de 40 à 45 pour cent d’ici 2025.

Mercredi, Trudeau a également promis de fournir « un cadre pour plafonner les émissions » du secteur pétrolier et gazier d’ici la fin de cette année.

L’ONU classe le Canada parmi les « premiers acteurs et acteurs »

L’Accord de Paris de 2016 engage les pays à œuvrer pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels. La planète se rapproche peu à peu du dépassement de cet objectif ; les Nations Unies affirment que le monde s’est déjà réchauffé d’au moins 1,1 C.

Selon l’ONU, les engagements mondiaux en matière de climat ont mis le monde sur la bonne voie pour une augmentation des températures. comprise entre 2,4 C et 2,6 C vers 2100.

Le Canada faisait partie de la trentaine de pays sélectionnés qui ont été autorisés à prendre la parole au Sommet sur l’ambition climatique. Le sommet a présenté le travail de « les premiers à être intervenus et à agir », selon l’ONU. Les États-Unis et le Royaume-Uni n’ont pas été invités à prendre la parole.

« Je pense que si nous devions nous demander si le Canada aurait été ici il y a dix ans sous le gouvernement de Stephen Harper, la réponse est évidemment non », a déclaré le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault lors d’une conférence de presse à l’extérieur de l’événement.

Mais alors que Trudeau était présenté, certaines voix ont suggéré que certaines des actions du Canada allaient à l’encontre des valeurs du sommet sur l’ambition climatique.

« Le Canada a été l’un des plus grands pays producteurs de combustibles fossiles l’année dernière », a noté la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Melissa Fleming, en présentant Trudeau.

La Fondation David Suzuki s’est félicitée de la perspective que le Canada dépasse ses objectifs en matière de méthane. Néanmoins, Tom Green, conseiller principal en politique climatique de la fondation, a déclaré que le véritable travail réside dans une meilleure comptabilisation des émissions de méthane.

« Nous avons un plus gros problème au Canada, c’est que nous sommes très incapables de mesurer et de connaître la quantité de méthane que nous avons aujourd’hui et celle que nous avions dans le passé », a déclaré Green. « Nous devons donc améliorer ce qu’on appelle la mesure, le reporting et la vérification. »

Green a noté que les ministres des Ressources naturelles et de l’Innovation ont un mandat commun pour établir un centre mondial d’excellence sur la détection et l’élimination du méthane. Il a appelé le gouvernement à tenir cette promesse.