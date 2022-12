Le Canada dépasse le Royaume-Uni comme destination pour les étudiants de Hong Kong dans un contexte d’exode croissant

Des milliers d’étudiants de Hong Kong choisissent de venir au Canada plutôt que dans des pays comme le Royaume-Uni et l’Australie, de plus en plus de ses citoyens demandant des permis d’études à l’étranger et contribuant à un exode croissant au milieu du contrôle croissant de la Chine sur la région.

Cette année, le Canada a approuvé 7 920 permis d’études à des étudiants en provenance de Hong Kong, contre environ 6 300 en 2021, selon Données d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Historiquement, le Canada en a émis moins de 3 000 par an – des chiffres qui ont été éclipsés au mois d’août 2022 seulement.

La ligne dure croissante du gouvernement de Hong Kong contre les manifestations de masse et le contrôle croissant de la Chine sur la région ont coïncidé avec le départ de plus de 100 000 personnes de la région au cours des deux dernières années, principalement vers le Royaume-Uni, l’Australie, Singapour et le Canada.

Données britanniques montre qu’un peu plus de 5 000 permis d’études ont été délivrés à des étudiants de Hong Kong entre janvier et septembre de cette année, tandis que L’Australie a émis un peu plus de 2 000 avant le 31 octobre.

Un policier se prépare à balancer sa matraque tout en retenant un manifestant devant le Conseil législatif de Hong Kong le 10 juin 2019. La Chine suivra en appliquant les lois sur la sécurité nationale qui ont vu les personnes arrêtées voir leurs affaires jugées par les tribunaux du continent. (Philip Fong/AFP/Getty Images)

“Un pays, deux systèmes n’ont jamais été à la hauteur”, a déclaré Ken Tung, président de la Civic Education Society, basée en Colombie-Britannique.

“Les Hongkongais s’en sont rendu compte, et vous pouvez voir que les gens ont commencé à bouger.”

Parcours vers la résidence permanente par l’éducation

Des manifestations ont éclaté à travers Hong Kong en 2019, déclenchées par un projet de loi sur l’extradition auquel de nombreux habitants de la ville se sont opposés avec véhémence, affirmant qu’il donnerait au gouvernement le pouvoir d’extrader arbitrairement quiconque à Hong Kong vers la Chine pour y faire face au système judiciaire.

Les manifestations ont commencé pacifiquement mais se sont intensifiées avec des affrontements entre des manifestants et des policiers accusés d’usage illégal de la force. Dans les mois qui ont suivi, les autorités ont arrêté plus de 10 000 personnes liées aux manifestations, dont plus de 2 900 ont été poursuivies, selon les chiffres publiés jusqu’en février 2022.

“Vous pouvez voir la liberté de Hong Kong, la démocratie, le système judiciaire s’effondrer”, a déclaré Tung. “Vous pouvez voir toutes les personnes talentueuses, toutes les personnes avec des ressources, quitter Hong Kong. Et je pense que le Canada comprend la situation.”

En 2021, le Canada a ouvert une voie accélérée pour les résidents de Hong Kong de recevoir la résidence permanente canadienne s’ils obtiennent leur diplôme dans le cadre d’un programme postsecondaire désigné. Il durera jusqu’en 2026.

Dans un communiqué, IRCC a déclaré qu’il s’attend à ce que “cette possibilité accrue de rester au Canada de façon permanente ait encouragé de nombreux Hongkongais à étudier ici”.

Tung dit que la région métropolitaine de Vancouver et la région du Grand Toronto sont les principales régions où les étudiants s’installent, la voie attirant des personnes de tous âges poursuivant divers degrés d’éducation.

“Mais même les professionnels, ils peuvent effectivement venir faire un master et renforcer leurs connaissances, et beaucoup d’entre eux, avec un travail professionnel, aimeraient apprendre autre chose”, a-t-il dit.

“Si cela les aide à rester au Canada pour contribuer, je pense que cela renforce les deux côtés – pour eux, et aussi pour le Canada.”