Le Canada demandera le contrôle judiciaire de la dernière décision américaine sur les droits sur le bois d’oeuvre

Le gouvernement fédéral s’oppose à la dernière décision américaine de continuer à imposer des droits sur le bois d’oeuvre canadien.

Le Canada a déposé une demande de contrôle judiciaire de l’évaluation des prélèvements du département américain du Commerce du mois dernier, que la ministre du Commerce international Mary Ng a décrite dans un communiqué comme « injuste, injuste et illégale ».

Ng a présenté cette décision comme un effort pour intensifier les inquiétudes des exportateurs tout en encourageant les États-Unis à envisager une solution négociée à un différend qui a tourmenté les relations canado-américaines pendant des décennies.

« Nous devons continuer à explorer de nouvelles façons (pour le résoudre), car l’industrie s’attend à ce que nous, à moi et à mon gouvernement – (et) à leurs travailleurs », a-t-elle déclaré mardi lors d’une retraite du cabinet à Charlottetown.

« Il serait beaucoup, beaucoup plus préférable que nous arrivions à la table des négociations, et que nous nous réunissions et que nous ayons un accord. Mais en attendant, nous allons utiliser tous les outils à notre disposition pour défendre l’industrie. . »

Le dernier examen administratif effectué par le Département du commerce des États-Unis a entraîné une légère diminution du taux de droit combiné dit « tous les autres », mais l’a maintenu à 7,99 pour cent.

La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a déclaré que les négociations ne pourront avoir lieu que lorsque le Canada aura supprimé son régime de droits de coupe. (Bill O’Leary/The Washington Post/Associated Press)

Au Canada, les provinces productrices de bois fixent des soi-disant droits de coupe pour le bois récolté sur les terres de la Couronne, un système qui, selon les producteurs américains – contraints de payer les taux du marché – équivaut à une subvention injuste.

Ce n’est pas la première fois que Ng pousse ses homologues américains à trouver une solution. Mais la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a déclaré que les négociations ne pourraient avoir lieu qu’une fois que le Canada aurait supprimé son régime de droits de coupe.

Ni le Département du commerce ni les responsables du bureau de Tai n’ont répondu rapidement aux questions des médias mardi.

Le Canada a plaidé avec succès à l’OMC dans le passé

« Pendant des années, les États-Unis ont imposé des droits injustes, injustes et illégaux sur le bois d’oeuvre canadien, nuisant à l’industrie canadienne et augmentant les coûts de logement dans les deux pays », a déclaré Ng dans son communiqué.

« Le Canada prend les mesures nécessaires pour défendre activement les intérêts de notre industrie du bois d’oeuvre ainsi que des travailleurs et des collectivités qui en dépendent. »

Dans le passé, le Canada a fait valoir avec succès devant des groupes spéciaux de l’Organisation mondiale du commerce que son système de droits de coupe n’est pas une subvention – c’est exactement pourquoi le gouvernement estime qu’il reste dans le droit, a déclaré Ng.

« Je veux dire, il a statué exactement sur cette conclusion pour le Canada, c’est pourquoi il est si important que le Canada continue de défendre nos intérêts contre ces tarifs. »

Le quatrième examen administratif des droits par le Département du commerce, annoncé le mois dernier, a établi un taux combiné de 7,99 %, soit un peu moins que les 8,59 % établis après son examen précédent.

Cette décision a été applaudie par les producteurs de bois d’œuvre américains, qui affirment que les droits maintiennent les règles du jeu équitables au sud de la frontière et permettent aux industries nationales de la foresterie et de la construction de prospérer.

Une telle application « est exactement ce qui doit arriver pour une expansion durable de la fabrication et de la disponibilité du bois aux États-Unis afin de répondre à la demande de construction de plus de maisons américaines », a déclaré Andrew Miller, président de la US Lumber Coalition.

« Le fait de ne pas appliquer pleinement les lois commerciales ne ferait que saper la confiance à long terme dans l’expansion de la capacité de sciage aux États-Unis et des emplois dans l’industrie américaine du bois d’œuvre résineux. »

L’industrie américaine « reste ouverte » à un nouvel accord sur le bois d’oeuvre, mais les producteurs canadiens doivent encore s’entendre sur une « position unifiée » qui permettrait aux deux gouvernements d’en négocier un, selon la coalition.