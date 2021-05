Le Canada demande au CIO de laisser concourir un boxeur qui a raté les qualifications alors qu’il était enceinte

Le ministre canadien des sports a demandé au Comité international olympique (CIO) de reconsidérer sa décision d’exclure le boxeur Mandy Bujold des Jeux de Tokyo, dans une lettre obtenue mardi par l’AFP.

Le CIO a refusé d’accorder à la double championne panaméricaine et onze fois championne nationale canadienne une place aux Jeux car elle avait raté les compétitions de qualification en 2018 et 2019, alors qu’elle était enceinte puis en congé de maternité. Deux combats de qualification plus récents ont été annulés en raison de la pandémie de Covid-19.

«La décision de devenir mère en 2018 ne devrait en aucun cas pénaliser Mme Bujold et l’empêcher de participer aux Jeux Olympiques», a écrit le ministre du Patrimoine Steven Guilbeault dans la lettre du 13 mai au président du CIO, Thomas Bach et au conseil d’administration.

Dans ce document, il «demande au CIO de reconsidérer sa décision d’exclure Mandy Bujold des Jeux de Tokyo».

«L’exclusion de la boxeuse canadienne Mandy Bujold des Jeux olympiques envoie un message négatif aux athlètes féminines: vous pouvez être une athlète ou une mère, mais pas les deux», a tweeté mardi le ministre.

Bujold, 33 ans, avait terminé cinquième aux Jeux olympiques de Rio 2016.

Elle a demandé au CIO fin avril de revoir ses critères de sélection pour les prochains Jeux de Tokyo, tout en faisant également appel de sa décision devant le Tribunal arbitral du sport.

Elle a dit à CBC Sports qu’elle espérait monter sur le podium avant de se retirer du sport après les Jeux.

