Le Canada demande à Meta de lever l’interdiction des informations sur les incendies

OTTAWA –

Le gouvernement canadien a exigé vendredi que Meta lève une interdiction « imprudente » sur les nouvelles nationales de ses plateformes pour permettre aux gens de partager des informations sur les incendies de forêt dans l’ouest du pays.

Meta a commencé à bloquer les nouvelles sur ses plateformes Facebook et Instagram pour tous les utilisateurs au Canada ce mois-ci en réponse à une nouvelle loi obligeant les géants de l’Internet à payer pour les articles de presse.

Certaines personnes fuyant les incendies de forêt dans la ville éloignée de Yellowknife, dans le nord du pays, se sont plaintes aux médias nationaux que l’interdiction les empêchait de partager des données importantes sur les incendies.

« Le choix imprudent de Meta de bloquer les nouvelles (…) nuit à l’accès à des informations vitales sur Facebook et Instagram », a déclaré la ministre du Patrimoine, Pascale St-Onge, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

« Nous leur demandons de rétablir le partage de nouvelles aujourd’hui pour la sécurité des Canadiens confrontés à cette urgence. Nous avons besoin de plus de nouvelles en ce moment, pas moins », a-t-elle déclaré.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a déclaré plus tôt que l’interdiction signifiait que les gens n’avaient pas accès à des informations cruciales.

Chris Bittle, un législateur du Parti libéral au pouvoir, s’est plaint jeudi que « les actions de Meta pour bloquer les informations sont imprudentes et irresponsables ».

Ollie Williams, qui dirige la station de radio numérique Cabin Radio de Yellowknife, a déclaré à la Canadian Broadcasting Corp. que les gens publiaient des captures d’écran d’informations sur Facebook car ils ne pouvaient pas partager de liens vers des fils de nouvelles.

En réponse, un porte-parole de Meta a déclaré par e-mail que la société avait activé la fonction « Safety Check » sur Facebook qui permet aux utilisateurs de faire savoir qu’ils sont en sécurité à la suite d’une catastrophe naturelle ou d’une crise.

Les Canadiens peuvent utiliser Facebook et Instagram pour accéder au contenu des agences gouvernementales officielles, des services d’urgence et des organisations non gouvernementales, a ajouté le porte-parole.

Meta affirme que les utilisateurs ne viennent pas sur sa plateforme pour s’informer et obliger l’entreprise à payer pour le contenu partagé sur ses plateformes n’est pas viable pour son activité.



Montage par Josie Kao