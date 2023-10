Le Canada décroche sa première place à la Coupe du monde de cricket T20 avec une victoire contre les Bermudes

L’équipe masculine de cricket du Canada se dirige vers la Coupe du monde masculine T20 ICC pour la toute première fois après avoir battu les Bermudes par 39 points samedi à Hamilton, aux Bermudes.

Le Canada a remporté le tirage au sort et a choisi de frapper en premier au Centre national des sports. Chaque équipe était limitée à 18 overs, contre 20 auparavant, en raison du départ retardé et des conditions météorologiques.

Les batteurs canadiens ont terminé en force avec Nicholas Kirton déclenchant une finale de 20 points pour un total de 132 points pour quatre guichets. L’ouvreur Navneet Dhaliwal a mené le Canada avec 45 points.

Les batteurs des Bermudes n’avaient aucune réponse à la précision de Kaleem Sana et au rythme de Jeremy Gordon, tous sortis pour 93 au 17e. Les deux quilleurs ont remporté trois guichets, l’ordre inférieur des Bermudes passant de 85 pour cinq à 93 au total.

Les Canadiens n’ont pas réussi à se qualifier pour les huit éditions précédentes de la Coupe du monde T20, qui s’est élargie à 20 équipes en 2024 lorsqu’elle sera co-organisée par les Antilles et les États-Unis.

Le Canada, les Bermudes, les îles Caïmans et le Panama participaient à la finale de la région des Amériques de la Coupe du monde masculine T20 de l’ICC, un format de tournoi à la ronde double, pour une place pour la Coupe du monde T20 2024.

🇨🇦 Équipe Canada a réservé un billet pour la @icc Coupe du monde T20 pour la 1ère fois !

< br>Soyez fiers Canadiens, soyez très fiers 🥹 Le Canada bat les Bermudes par 39 points.#icc #cricketcanada #canvsber #t20worldcup pic.twitter.com/i4cnNXWy8s —@canadiencricket

Le Canada et les Bermudes ont tous deux terminé avec une fiche de 4-1-0, avec un seul résultat nul. Mais le Canada, qui a perdu contre les Bermudes par 86 points lors de son match d’ouverture, a remporté le tournoi avec un taux de points net supérieur (3,98 contre 2,41).

« Beaucoup de gourous du cricket ici nous ont radiés après la première journée, mais je crois que Dieu n’aurait pas pu écrire un scénario plus dramatique pour nous », a déclaré le capitaine canadien Saad Bin Zafar, avant de soulever le trophée du tournoi entouré de ses coéquipiers.

« Il a mis notre patience et notre confiance en nous à rude épreuve, mais nous avons gardé un état d’esprit positif tout au long du tournoi… Chaque jour a ensuite été un combat pour chaque run, car nous recherchions ce rythme.

« C’est notre rêve de disputer une Coupe du Monde », a-t-il ajouté.

Sana nommée joueuse du match

Sana a été nommé joueur du match après avoir remporté ses trois guichets au détriment de seulement quatre points. Il a également été nommé quilleur du tournoi après avoir remporté 15 guichets au total.

« Je ne peux pas décrire mes sentiments pour le moment », a déclaré Sana après avoir reçu sa récompense.

Kamau Leverock des Bermudes a été nommé à la fois meilleur batteur du tournoi, avec 233 points, et MVP

Les îles Caïmans (1-3-0 avec deux résultats sans résultat) ont terminé troisièmes et le Panama (0-4-0 avec deux résultats sans résultats) quatrième après l’annulation de leur premier match de samedi.

Les deux matches de vendredi – le Canada contre le Panama et les Bermudes contre les îles Caïmans – ont été annulés en raison du mauvais temps. La tempête tropicale Philippe a frappé les Bermudes avec de fortes pluies et de forts vents avant d’être rétrogradée en cyclone post-tropical vendredi alors qu’elle se dirigeait vers le nord en direction du Canada atlantique et de la Nouvelle-Angleterre.

Les annulations ont mis en place le décideur du tournoi entre le Canada et les Bermudes.

Le jeu a été retardé d’une heure samedi en raison des averses matinales. Et lorsque le jeu a repris, les joueurs de cricket ont dû faire face à des vents violents.

Le vent était tel que si la casquette d’un joueur défensif se détachait, il fallait la poursuivre. Seulement 40 des points du Canada ont eu lieu au cours des neuf overs joués contre le vent.

L’ouvreur canadien Aaron Johnson a été le premier à partir, rattrapé par Dominic Sabir à 15 ans au cinquième, le Canada ayant 28 points au tableau. Pargat Singh a suivi au 10e, rattrapé par Charles Trott à la limite sur neuf points, laissant le Canada à 56 pour deux.

Harsh Thaker a été surpris en train de se diriger vers la limite, sortant pour 21 au 15e avec le Canada à 95 pour trois. Dhaliwal a été rattrapé sur le ballon suivant.

Le capitaine Delray Rawlins a limité le Canada à cinq points dans l’avant-dernière manche. Mais le Canada a battu Leverock en finale avec Kirton avec deux six et un quatre.

Kirton a terminé à 26 ans, avec seulement 10 balles, et Dilon Heyliger à 10. Sabir a remporté deux guichets au détriment de 34 points lors de ses quatre overs.

Sana, l’un des meilleurs quilleurs du tournoi, a frustré les batteurs bermudiens dès le début lorsque le jeu a repris. Les Bermudes n’ont réussi que quatre points sur les trois premiers overs, Sana n’en concédant qu’un lors de ses deux premiers overs,

Le Canada a frappé rapidement, Thaker éliminant l’ouvreur Tre Manders, bien rattrapé par Johnson au deuxième tour avec seulement deux points des Bermudes au tableau.

Un quatrième over de 14 points a aidé l’équipe locale à faire monter la pression. Mais les quilleurs canadiens ont continué à se rendre la vie difficile avec les Bermudes à 52 pour un après neuf overs.

Leverock a été licencié au 10e, rattrapé à 23. Et Rawlins a suivi peu de temps après, rattrapé par Johnson avec les Bermudes à 55 pour trois. Terryn Fray a ensuite été perplexe pour 30 avec un score de 63 pour quatre.

Les Bermudes ont eu besoin de 70 points sur leurs sept derniers overs. Un six et un quatre d’Allan Douglas Jr. au 13e ont aidé la cause des Bermudes. Mais Douglas est sorti au 14e grâce à un plongeon acrobatique de Heyliger sur une livraison de Jeremy Gordon, laissant les Bermudes à 85 pour cinq.

Douglas a marqué 22 balles sur 12, son départ marquant la fin de la résistance des Bermudes. L’équipe locale avait besoin de 47 sur ses quatre derniers overs, ce qui est bien loin.