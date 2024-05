Le Canada débat de l’avenir de la Place de l’Ontario, une oasis insulaire

Contrairement aux spas Thermes en Europe, qui sont principalement destinés aux adultes, la proposition pour la Place de l’Ontario ajouterait un parc aquatique familial intérieur. (Une autre fonctionnalité de certains de ses points de vente européens, le bain nu, sera ignorée.) La société affirme que l’entrée pour les adultes débutera à environ 40 dollars canadiens, soit environ 30 dollars.

Les quelque 840 arbres de l’île seront abattus et l’espace public extérieur de l’Ouest-de-l’Île se limitera en grande partie à des espaces verts sur le toit du spa et à un large sentier autour du spa.

La plage sera supprimée, mais le promoteur du spa a déclaré qu’il prévoyait de construire une plage de remplacement plus grande. Mais plutôt que de faire face au lac Ontario, son plan présente la nouvelle plage orientée vers le rivage, créant une vue dominée par un brise-lames en béton et un boulevard très fréquenté à six voies.

La ville de Toronto s’est opposée à la proposition du spa, les responsables citant la taille, l’échelle et l’emplacement. Ils ont également déclaré que cela submergerait les pavillons existants, diminuant ainsi la désignation officielle des monuments locaux comme étant d’importance historique.