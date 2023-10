Le Canada continuera d’envoyer de l’aide à Gaza, selon le gouvernement fédéral

Le gouvernement canadien prévoit de continuer à fournir de l’aide humanitaire à Gaza et en Cisjordanie, mais insiste sur le fait qu’il veillera à ce qu’aucun argent ne parvienne au Hamas, qu’il a désigné comme organisation terroriste.

Le chef des communications du ministre du Développement international, Ahmed Hussen, a déclaré mardi à CTVNews.ca qu’Affaires mondiales Canada (AMC) « exerce une diligence raisonnable accrue et utilise des clauses antiterroristes » pour empêcher les groupes terroristes d’obtenir du financement de l’aide canadienne.

« Nous continuerons à soutenir les civils avec une aide humanitaire vitale, tout en veillant à ce qu’aucun argent ne tombe entre les mains du Hamas », a déclaré Alex Tetreault dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CTVNews.ca.

GAC a également une « politique de non-contact » avec le Hamas en particulier, et aucun de ses financements ne va directement à l’Autorité palestinienne, selon le communiqué.

Tétreault a déclaré que le Canada « compte sur des partenaires canadiens et internationaux expérimentés et fiables » pour fournir de l’aide dans la région. Le site Web d’Affaires mondiales Canada répertorie le Programme alimentaire mondial, le Fonds des Nations Unies pour la population, Aide à l’enfance Canada et EcoPeace Middle East parmi ces organisations partenaires.

Les combats déclenchés par l’incursion du Hamas en Israël et les frappes de représailles israéliennes en sont maintenant à leur quatrième jour et ont tué et bloqué des milliers de personnes, dont des citoyens canadiens.

L’Associated Press a rapporté qu’Israël a cessé d’envoyer des fournitures aux civils à Gaza, notamment de la nourriture, du carburant et des médicaments, tandis que le seul accès restant en provenance d’Égypte a également été fermé mardi.

« Nous sommes extrêmement préoccupés par la détérioration rapide de la situation humanitaire et par son impact sur les civils », a écrit Tétreault. « L’accès rapide et sans entrave de l’aide humanitaire aux civils est essentiel. »

« Le Canada continuera d’appeler toutes les parties à protéger les civils et à respecter le droit humanitaire international », a-t-il ajouté.

Le Canada envoie en moyenne 55 millions de dollars par an en Cisjordanie et à Gaza, dont 20 millions de dollars pour le développement et 35 millions de dollars en aide humanitaire.

Tétreault a écrit que les efforts d’aide d’AMC sont « continuellement examinés » pour garantir que son financement ne finisse pas entre de mauvaises mains.

« Les contributions du Canada aux organisations humanitaires en Cisjordanie et à Gaza sont déterminées sur une base annuelle et en réponse aux appels d’urgence, en tenant compte de divers facteurs, notamment les besoins relatifs, l’alignement sur les priorités actuelles en matière d’aide, l’expérience des partenaires et les ressources disponibles. » il a écrit.