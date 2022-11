Le Canada connaît une augmentation précoce des cas de grippe. Un « raz-de-marée » d’infection est-il à venir ?

Le Canada est sur la bonne voie pour affronter sa première saison grippale complète depuis plusieurs années – une saison qui commence plus tôt que d’habitude, alors que le système de santé du pays est déjà aux prises avec des infections respiratoires comme le COVID-19 et le VRS.

Il est difficile de savoir comment les mois à venir se dérouleront, y compris quel niveau de pression les infections grippales graves exerceront sur les hôpitaux débordés, et comment la liste de virus de cette année interagira maintenant que le SRAS-CoV-2 est fermement dans le mélange.

Mais ce qui est clair, c’est qu’il y a déjà une forte augmentation des infections récentes et qu’un “raz-de-marée” de cas est probable, a déclaré le Dr Sameer Elsayed, médecin spécialiste des maladies infectieuses et microbiologiste médical à London, en Ontario, et professeur à Université de l’Ouest.

“Nous allons avoir une grosse saison grippale, je pense, cette année.”

Au niveau national , l’activité grippale a “fortement augmenté” et a franchi le seuil saisonnier de 5% des échantillons revenant positifs à la fin octobre. Si ces tendances se maintiennent, le gouvernement fédéral déclarera le début d’une épidémie de grippe au Canada dans sa prochaine mise à jour, prévue pour le 14 novembre.

L’Ontario a déjà dépassé ce point de repère, avec environ 10 % des tests récemment revenus positifs pour la souche dominante de la grippe A de cette année.

Dans la dernière mise à jour de Santé publique Ontario du 4 novembre la province a déclaré que la saison de la grippe a commencé “plus d’un mois plus tôt que ce qui est généralement observé pendant les saisons pré-pandémiques”.

Ce début précoce survient alors que les hôpitaux pédiatriques de la province regorgent déjà d’enfants atteints de maladies telles que le virus respiratoire syncytial, ou VRS, et alors que les résultats de tests positifs pour COVID-19 sont de retour à la hausse, atteignant récemment 17 % .

« Au cours des prochains mois, l’Ontario devra probablement faire face à la triple menace des maladies respiratoires », a prévenu la Dre Rose Zacharias, présidente de l’Ontario Medical Association, un groupe de défense des médecins, lors d’une conférence de presse mercredi .

L’Alberta a également commencé à connaître un pic de cas de grippe A fin octobre parallèlement à la circulation d’autres agents pathogènes, et les responsables de la santé publique de la Colombie-Britannique surveillent également une augmentation continue des échantillons positifs.

“En ce moment, nous voyons la grippe se propager et des échantillons arrivent dans des établissements de soins de longue durée, des hôpitaux pour enfants et des hôpitaux pour adultes”, a déclaré la microbiologiste médicale Dr Linda Hoang, directrice associée et chef de programme du laboratoire de bactériologie et de mycologie à le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique.

Des indices de l’hémisphère sud

La progression de la saison de la grippe au Canada à partir d’ici pourrait refléter, dans une certaine mesure, ce que les pays de l’hémisphère sud ont connu plus tôt cette année.

Au Chili, où la saison grippale 2022 est passée, la grippe A a commencé à circuler “des mois plus tôt” que pendant les saisons grippales pré-pandémiques, selon un rapport récent publié par les Centers for Disease Control des États-Unis. (Les États-Unis connaissent également un démarrage précoce, les États du sud connaissant les plus fortes surtensions .)

Les responsables chiliens ont signalé plus de 1 000 hospitalisations au cours de la saison. C’est plus élevé que pendant la pandémie de COVID lorsque les restrictions de santé publique et d’autres facteurs ont tenu la grippe à distance pendant plus d’un an, mais moins que pendant les récentes saisons de grippe pré-pandémiques. Les vaccins contre la grippe du pays ont également réduit de près de moitié le risque d’hospitalisation.

Données sur les cas de grippe confirmés en laboratoire en Australie cette année montrent également que le pays a connu à la fois un début et une fin précoces de sa saison grippale, et un niveau d’infections bien plus élevé que n’importe lequel des cinq ans précédents.

Mais la gravité clinique de la saison grippale 2022 – se référant au nombre total de décès et à la proportion de patients admis en soins intensifs – a été jugée «faible» par le gouvernement australien.

REGARDER | Des médecins ontariens mettent en garde contre une saison respiratoire à « triple menace » :

Les inquiétudes grandissent face à la triple menace de la flambée des maladies respiratoires L’Association médicale de l’Ontario exhorte les gens à porter des masques à l’intérieur et à se faire vacciner contre la grippe et le COVID-19, car l’inquiétude grandit qu’un pic de cas de grippe puisse submerger un système de santé qui voit déjà un afflux de patients atteints de VRS et de COVID.

Alors, qu’est-ce que ces tendances annoncent pour le Canada dans les mois à venir?

Alyson Kelvin, virologue et chercheuse à la Vaccine and Infectious Disease Organization de l’Université de la Saskatchewan, a déclaré qu’il était possible que notre saison de la grippe puisse également « culminer et décliner » plus tôt également.

Mais elle a souligné que la combinaison de la grippe et d’autres virus respiratoires, y compris la première circulation de COVID pendant les mois d’hiver sans aucune restriction de santé publique, rend la période à venir particulièrement difficile à prévoir.

Il est possible que le début précoce de la saison de la grippe dans l’hémisphère sud, répercuté maintenant dans les pays plus au nord, suggère que le virus se déplace dans la circulation sur les talons d’autres vagues d’infections.

“Nous pourrions voir une augmentation ultérieure des cas de COVID-19, peut-être début janvier”, a déclaré Kelvin. “Mais cela pourrait aussi être simplement le contrecoup de ne pas avoir vu la grippe au cours des deux dernières années; je ne sais vraiment pas. Et je surveillerai les chiffres pour voir un schéma plus clair au cours des deux prochaines années.”

C’est encore l’heure des masques ?

Les équipes hospitalières craignent que des vagues d’infections virales différentes ne signifient des mois de pression sur le système de santé canadien, que les cas de grippe représentent ou non à eux seuls des niveaux élevés d’hospitalisations cette saison.

“Ce n’est qu’en novembre”, a déclaré le Dr Fahad Razak, interniste au St. Michael’s Hospital de Toronto, lors d’une entrevue sur CBC News Network.

“La saison des virus respiratoires, y compris la grippe et le VRS, mais bien sûr le COVID aussi, devrait culminer dans les mois à venir. Nous n’avons donc pas vu, probablement, à quel point cela va s’aggraver.”

Les mois à venir pourraient être “très, très difficiles”, a-t-il ajouté, compte tenu des temps d’attente déjà longs pour accéder aux soins dans de nombreux hôpitaux débordés et à court de personnel à travers le pays.

Compte tenu de ces préoccupations, un chœur grandissant de médecins appellent maintenant à un retour au port du masque à l’intérieur pour atténuer la propagation des infections virales.

REGARDER | Un médecin de Toronto demande le retour des mandats de masque :

Il est temps de ramener le mandat du masque, selon un médecin de Toronto Le Dr Fahad Razak, interniste à l’hôpital St. Michael’s, affirme que la triple menace posée par le COVID-19, le VRS et la grippe devrait être traitée par des mesures de santé publique comme les mandats de masque.

“S’il est ajouté aux autres couches de protection, y compris la vaccination, cela pourrait en fait faire une différence en termes d’atténuation de la poussée afin que les hôpitaux puissent faire face un peu mieux”, a déclaré la directrice de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam. a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi .

Une étude publié cette semaine dans le New England Journal of Medicine a offert plus de preuves suggérant que les masques peuvent aider à atténuer la transmission du virus. La recherche évaluée par des pairs, qui s’est concentrée sur les districts scolaires de Boston, a révélé que la levée des exigences de masquage était associée à environ 45 cas de COVID supplémentaires pour 1000 étudiants et membres du personnel dans les mois suivant la fin d’une politique à l’échelle de l’État.

Les masques sont un outil contondant et imparfait, a déclaré Razak, mais qui a également aidé à garder la grippe à distance au Canada pendant une grande partie de la pandémie.

La saison grippale 2020 terminé brusquement après la mise en place d’une série de restrictions de santé publique pour lutter contre le COVID, et il n’y avait pas non plus de preuve de circulation communautaire de la grippe la saison suivante.

Généralement, on pense que la grippe tue milliers de Canadiens chaque année, alors que la COVID tue actuellement des centaines toutes les semaines.

Les Canadiens encouragés à attraper la grippe et les vaccins COVID

Obtenir un vaccin pour se protéger contre les deux est primordial cet automne, ont souligné plusieurs experts médicaux lors de récentes interviews avec CBC News.

Il est même sûr d’obtenir à la fois un Coup de rappel COVID et un vaccin antigrippal annuel lors du même rendez-vous, selon le Comité consultatif national de l’immunisation du Canada .

Kelvin, qui a longtemps étudié la grippe, a déclaré que les Canadiens doivent toujours prendre au sérieux la menace de la grippe.

La peur supplémentaire maintenant, a-t-elle dit, est qu’il revient alors qu’il y a un autre virus respiratoire – le SRAS-CoV-2 – maintenant dans le mélange.

“Cela va ajouter à l’augmentation des cas de maladies graves”, a-t-elle déclaré. “Et c’est ce à quoi je veux faire attention – que nous faisons tout ce que nous pouvons pour réduire la transmission des virus respiratoires dans la communauté.”