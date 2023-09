Le Canada connaît un « climat de violence » pour les diplomates, selon le ministre indien des Affaires étrangères

WASHINGTON-

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a déclaré vendredi qu’il existait un « climat de violence » et une « atmosphère d’intimidation » contre les diplomates indiens au Canada, où la présence de groupes séparatistes sikhs a frustré New Delhi.

« Parce qu’il existe une liberté d’expression, de proférer des menaces et d’intimider des diplomates, je ne pense pas que ce soit acceptable », a déclaré Jaishankar aux journalistes vendredi soir à Washington.

Les relations entre l’Inde et le Canada ont été tendues ces derniers temps, principalement en raison de la présence de séparatistes sikhs au Canada qui ont maintenu en vie le mouvement pour le Khalistan, ou de la demande de créer un État sikh indépendant de l’Inde.

Le ministère canadien des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé que des agents indiens pourraient avoir joué un rôle dans le meurtre en juin du leader séparatiste sikh et citoyen canadien Hardeep Singh Nijjar, qualifié de « terroriste » par l’Inde.

New Delhi a rejeté ces allégations comme étant absurdes. Washington a exhorté l’Inde à coopérer avec le Canada dans l’enquête sur le meurtre.

En 2018, Trudeau a assuré à l’Inde que le Canada ne soutiendrait personne tentant de relancer un mouvement séparatiste en Inde, tout en répétant à plusieurs reprises qu’il respectait le droit à la liberté d’expression et au rassemblement des manifestants pour manifester.

Le Canada abrite une communauté sikh influente, et les dirigeants indiens affirment que certains groupes marginaux restent favorables à la cause d’un État sikh indépendant. Cette cause n’a pratiquement aucun soutien en Inde.

La demande du Khalistan a fait surface à plusieurs reprises en Inde, notamment lors d’une violente insurrection dans les années 1980 et 1990 qui a paralysé l’État du Pendjab pendant plus d’une décennie.

L’insurrection a tué des dizaines de milliers de personnes et le mouvement du Khalistan est considéré comme une menace pour la sécurité par le gouvernement indien. Les militants sikhs ont été accusés d’être responsables de l’attentat à la bombe en 1985 contre un Boeing 747 d’Air India reliant le Canada à l’Inde, au cours duquel les 329 personnes à bord ont été tuées.

La Première ministre indienne Indira Gandhi a été assassinée en 1984 par deux gardes du corps sikhs après avoir autorisé l’assaut du temple sikh le plus sacré, dans le but de débusquer les séparatistes sikhs.



