Le Canada condamne le dernier recul des droits des femmes par le régime taliban en Afghanistan

Le représentant spécial du Canada en Afghanistan, David Sproule, condamne la dernière restriction des droits des femmes par les talibans.

Le régime a décidé plus tôt cette semaine d’interdire aux femmes de réciter le Coran ou de s’entendre prier.

De gauche à droite, le brigadier-général. David Fraser, major-général américain. Benjamin Freakley et David Sproule, alors ambassadeur du Canada en Afghanistan, parlent avec des journalistes après une cérémonie de passation de commandement le 28 février 2006 dans le sud de l’Afghanistan. (La Presse Canadienne)

« Ils semblent se succéder, ces édits qui répriment encore davantage les femmes et les excluent de l’espace public. Et c’est tellement décourageant, et je pense que toute illusion sur les talibans, leurs motivations et leurs politiques ont été éteintes depuis longtemps », a déclaré Sproule à CBC News dans une interview vendredi.

Sproule est un ancien ambassadeur du Canada en Afghanistan; il y a servi entre 2005 et 2007.

En août 2021, après la chute de Kaboul aux mains des talibans, Marc Garneau, alors ministre des Affaires étrangères, l’a engagé pour représenter le gouvernement canadien dans ses relations avec le nouveau régime.

« Chaque fois que je pense que nous avons peut-être atteint la limite maximale de la répression, il y a un autre décret et il y en a encore plus », a déclaré Sproule.

L’ONU et des militants appellent à une action plus forte de la part du Canada

Ses paroles viennent après une récente visite au Canada par le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme en Afghanistan, Richard Bennett. Il a exhorté Ottawa à intensifier son soutien aux droits humains internationaux et à accorder le statut de réfugié à toutes les femmes et filles afghanes demandant asile ici.

« J’encourage le Canada à maintenir son engagement envers les initiatives visant à sauver des vies et à répondre aux besoins humains fondamentaux, telles que l’éducation, les moyens de subsistance et les activités en matière de droits de l’homme, y compris l’aide juridique et les programmes de migration sûre », a écrit Bennett dans un communiqué publié plus tôt cette semaine.

Friba Rezayee, une militante afghane désormais basée au Canada, a déclaré que le Canada devrait aller encore plus loin et a appelé à une action militaire.

« Chaque fois qu’ils condamnent les talibans pour leurs actes répréhensibles, cela n’est pas pris en compte par les talibans », a-t-elle déclaré à CBC News. « Les talibans ne lisent pas et s’en moquent, car pour eux, ce ne sont que des paroles vides de sens. »

Rezayee dirige Women Leaders of Tomorrow, une organisation basée à Vancouver qui milite en faveur de l’éducation et de l’autonomisation des femmes afghanes.

Rezayee a suggéré à la fois que les Forces armées canadiennes retournent en Afghanistan et que le gouvernement fournisse un soutien armé à l’un des principaux groupes de résistance confrontés aux talibans : le Front de résistance nationale d’Afghanistan, une alliance militaire basée dans le nord du pays.

Friba Rezayee, qui a été l’une des deux premières olympiennes afghanes en 2004, pose pour une photo à Vancouver le mercredi 1er septembre 2021. (Darryl Dyck/Presse Canadienne)

Elle a également déclaré que le Canada pourrait reconnaître l’attaque des talibans contre les droits des femmes comme un apartheid de genre, ce qui pourrait amener la Cour pénale internationale à engager des poursuites judiciaires contre le régime.

Un rapport du Conseil des droits de l’homme de l’ONU publié l’année dernière concluait que les talibans pourraient commettre un apartheid sexiste.

Sproule a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce que l’emprise des talibans sur le pouvoir en Afghanistan diminue dans un avenir proche.

« Je pense que l’Afghanistan devra probablement faire face au maintien du régime taliban », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré qu’il existe un accord international significatif sur la nécessité d’une « situation politique à long terme qui signifierait un partage du pouvoir et un assouplissement des restrictions sévères imposées aux Afghans, en particulier aux femmes et aux filles ».

« La combinaison de pressions internes et externes commence vraiment à se former », a-t-il ajouté.

Sproule a déclaré que le Canada soutient le message politique du Front de résistance nationale mais ne peut pas encourager une action armée contre le régime.