Le Canada se prononce contre un coup d’État au Niger, mais ne s’est pas joint à d’autres pays pour menacer de couper l’aide à ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Mercredi dernier, une faction de l’armée nigérienne a affirmé avoir renversé le président démocratiquement élu du pays, Mohamed Bazoum, après l’avoir détenu dans son palais.

Dans un tweet vendredi soirAffaires mondiales Canada a écrit qu’Ottawa « condamne fermement la tentative de coup d’État » au Niger et a appelé à la libération de Bazoum.

« Nous réaffirmons notre soutien à la démocratie nigérienne et réitérons notre appel à la libération du président Bazoum », a écrit le département, exprimant son soutien à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, un groupe de 15 pays connu sous le nom de CEDEAO.

1/2 Le Canada condamne fermement la tentative de coup d’État au Niger menée par des éléments des forces de défense et de sécurité. Nous réaffirmons notre soutien à la démocratie nigérienne et réitérons notre appel à la libération du président Bazoum. —@PFCanada

Ce bloc a menacé de sanctionner les dirigeants de la junte militaire et d’envoyer des troupes si Bazoum n’est pas rétabli au pouvoir d’ici une semaine.

La Grande-Bretagne et l’Union européenne ont retiré l’aide du pays, tandis que Washington a envisagé de faire de même. Le gouvernement Trudeau n’a donné aucune indication qu’il envisageait de réduire les dollars consacrés au développement et à l’aide humanitaire au Niger, qui s’élevaient à environ 60 millions de dollars par an.

Le tumulte au Niger est le dernier d’une série de tentatives de coup d’État dans la région du Sahel, où le soi-disant groupe État islamique recrute des militants et commet des massacres. L’instabilité politique survient alors que le groupe de mercenaires russes Wagner s’immisce dans les pays de la région.

Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré Bazoum pour la dernière fois en novembre lors d’un sommet en Tunisie, où il a salué son « leadership dans les valeurs progressistes », telles que l’inclusion des femmes et la démocratie, dans une région où l’autoritarisme monte.

Le premier ministre Justin Trudeau participe à une réunion bilatérale avec le président nigérien Mohamed Bazoum lors du Sommet de la Francophonie à Djerba, en Tunisie, le dimanche 20 novembre 2022. Bazoum est en détention à la suite d’un coup d’État militaire au Niger. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

À l’époque, Bazoum a noté que le Canada était moins présent dans son pays depuis les années 1970, alors qu’Ottawa était à l’avant-garde des programmes de développement.

« Nous avons un peu de distance et nous allons travailler là-dessus (pour) nous assurer que nos liens nous rapprochent encore plus », a déclaré Bazoum en français le 20 novembre 2022. « Nous nous engageons à rendre notre relation plus forte . »

Quatre nations sont dirigées par des gouvernements militaires en Afrique de l’Ouest et du Centre, où il y a eu neuf coups d’État réussis ou tentés depuis 2020.

La CEDEAO a annoncé dimanche que tous ses pays membres suspendraient les transactions commerciales et financières avec le Niger et geleraient les avoirs des banques centrales régionales.

Le Niger fortement dépendant de l’aide

Les sanctions économiques pourraient avoir un effet profond sur les Nigériens, qui vivent dans le troisième pays le plus pauvre du monde, selon les dernières données des Nations Unies. Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, le pays dépend des importations en provenance du Nigéria jusqu’à 90 % de son électricité.

Les sanctions pourraient être désastreuses et le Niger doit trouver une solution pour les éviter, a déclaré dimanche le Premier ministre du pays, Ouhoumoudou Mahamadou, au média français Radio France Internationale.

« Quand les gens disent qu’il y a un embargo, que les frontières terrestres sont fermées, que les frontières aériennes sont fermées, c’est extrêmement difficile pour les gens. Le Niger est un pays qui dépend beaucoup de la communauté internationale », a-t-il déclaré en français.

Le bloc des 15 pays de la CEDEAO a tenté en vain de restaurer les démocraties dans les pays où l’armée a pris le pouvoir ces dernières années.

Dans les années 1990, la CEDEAO est intervenue au Libéria pendant sa guerre civile. En 2017, elle est intervenue en Gambie pour empêcher le prédécesseur du nouveau président, Yahya Jammeh, de perturber la passation du pouvoir.

Environ 7 000 soldats du Ghana, du Nigeria et du Sénégal sont entrés, selon l’Observatoire mondial, qui fournit des analyses sur les questions de paix et de sécurité.

Si le bloc régional utilise la force, cela pourrait déclencher des violences non seulement entre les forces du Niger et de la CEDEAO, mais aussi entre les civils soutenant le coup d’État et ceux qui s’y opposent, selon des analystes nigériens.

« Bien que cela reste une menace et une action improbable, les conséquences sur les civils d’une telle approche si les putschistes choisissaient la confrontation seraient catastrophiques », a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South, un groupe de réflexion basé au Maroc. .

Lyammouri a également déclaré qu’il ne voyait pas une « intervention militaire se produire en raison de la violence qui pourrait se déclencher ».

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a félicité dimanche les dirigeants de la CEDEAO pour « défendre l’ordre constitutionnel au Niger » après l’annonce des sanctions, et s’est joint au bloc pour demander la libération immédiate de Bazoum et de sa famille.