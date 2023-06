Le Canada compte bien plus de stationnements que de voitures. Est-il temps que cela change ?

La revue du dimanche21:55Comment le stationnement explique le monde

Même si les parkings simples et ennuyeux semblent dominer les paysages urbains, l’auteur Henry Grabar dit qu’il n’est pas trop tard pour passer à une société moins centrée sur la voiture, ce qui pourrait ouvrir des places de parking à utiliser pour d’autres besoins tels que le logement abordable.

« Nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à la façon dont les automobiles et les routes ont transformé notre paysage, mais nous avons accordé très peu d’attention au stationnement. Et je pense que c’est une erreur », a déclaré Grabar. La revue du dimanche hôte invité Robyn Bresnahan.

« Une voiture passe 95 % de sa durée de vie en stationnement. Ainsi, lorsque vous pensez à l’impact spatial réel de la voiture sur les endroits où nous vivons, vous parlez principalement de stationnement. »

Grabar est journaliste pour Slate et auteur d’un nouveau livre intitulé Paved Paradise : comment le stationnement explique le monde.

Il dit que s’éloigner du besoin de places de stationnement pourrait ouvrir plus d’options pour des logements abordables et rendre les villes plus accessibles à pied.

Mais selon Grabar, il y a trop de places de stationnement et la planification qui l’entoure n’a pas reçu l’attention dont elle avait besoin.

Grabar dit que c’est parce que le stationnement se situe à l’intersection de l’utilisation des terres et du transport. Il dit que souvent les personnes en charge des transports ne pensent pas au stationnement et, à l’exception des développements résidentiels, les architectes ne considèrent souvent pas où placer les voitures avant qu’un bâtiment ne soit conçu.

Henry Grabar est un écrivain pour Slate et l’auteur d’un nouveau livre Paved Paradise: How Parking Explains the World. (Soumis par Henry Grabar)

L’autre raison pour laquelle Grabar dit que le stationnement ne pense pas qu’il devrait :

« Le stationnement semble juste ennuyeux et ennuyeux pour les gens. Je veux dire, les parkings sont laids, les garages de stationnement sont mal aimés. Ce n’est la chose préférée de personne à faire et personne n’aime en parler », a déclaré Grabar.

« J’ai écrit des histoires sur le logement abordable et le transport et les inondations pluviales et l’architecture et sous [everything], il semblait qu’il y avait ce gros problème qui n’avait pas été discuté, et ce problème était le stationnement. Il semblait que quelle que soit la question, la réponse était le stationnement. »

Parking, parking partout, mais pas une place pour moi

Cela peut sembler choquant, alors que vous avez du mal à trouver un espace ouvert chez Costco ou à l’extérieur de votre restaurant préféré, mais Grabar dit qu’il y a en fait une surabondance de stationnement au Canada.

Selon les recherches effectuées par le Initiative canadienne de recherche sur l’analyse des systèmes énergétiques à l’Université de Calgary en 2021 il y a de 3,2 à 4,4 places de stationnement pour chaque véhicule au Canada.

L’étude a révélé qu’environ 40 % de ces espaces étaient à usage résidentiel, 26 % étaient reliés aux secteurs commercial et institutionnel, et le reste étaient des espaces sur la route.

Grabar dit que c’est parce que nous avons formé notre société autour du besoin de voitures.

« Il est absolument essentiel d’avoir un emploi, d’aller à l’école, de faire du shopping, de voir ses amis, et à moins d’avoir une place pour se garer, vous ne pouvez pas sortir de la voiture », a déclaré Grabar.

Et c’est ce que dit Grabar qui ne va pas avec la situation du stationnement.

Certaines villes, comme Edmonton et Toronto, ont mis à jour leurs règlements et supprimé la nécessité pour les nouveaux développements d’avoir un nombre minimum de places de stationnement. (Colin Butler/Nouvelles de CBC)

« L’une des raisons à cela est que, bien sûr, tout le monde veut se rendre aux mêmes endroits en même temps, et le stationnement prend beaucoup d’espace et coûte très cher », a déclaré Grabar.

« La seconde est que certains quartiers où les gens pensent qu’il y a une pénurie de places de stationnement ont en fait suffisamment de places de stationnement. Le problème, c’est que c’est juste mal géré. »

Il dit que s’il n’y a pas de parcomètres, les bonnes places sont occupées soit par les habitants, soit par les personnes qui vont travailler et se garer là toute la journée.

L’autre défi est que certaines places de stationnement sont dédiées à des entreprises spécifiques, mais les gens ne peuvent toujours pas s’y garer un jour ou une heure où l’entreprise n’est pas ouverte.

Grabar utilise l’exemple du Dodger Stadium à Los Angeles. Le parking y est près de 11 fois plus grand que le stade de baseball. Cela signifie que tout le monde peut se garer le jour du match, mais lorsque les Dodgers ne jouent pas, c’est juste de l’espace perdu.

Stationnement minimal

Grabar dit que créer plus de stationnement n’est pas la solution, et le Dodger Stadium en est un excellent exemple.

« Si je dirigeais les Dodgers, je prendrais ce parking et j’y construirais environ 45 000 logements, car Los Angeles connaît une très grave crise du logement », a déclaré Grabar.

« Il semble dommage de réserver autant de terrain au cœur de la ville pour simplement stocker les voitures privées des gens pendant quelques heures d’affilée pendant le match. »

Pour ce faire, Grabar a déclaré qu’il faudrait une liaison de transport en commun, mais que cela serait facilement abordable si le terrain était transformé en logements.

Il y a déjà eu des changements partout au Canada. Edmonton est devenue la première grande ville canadienne à supprimer les exigences minimales de stationnement en 2020. Alors que des places accessibles aux personnes handicapées étaient toujours nécessaires, le changement signifiait que les promoteurs et les entreprises pouvaient décider de la quantité d’autres parkings à offrir, au lieu d’avoir à construire un montant minimum.

La ville de Toronto a fait de même en 2021. Elle a trouvé le coût de construction d’un parking souterrain variait de 48 000 $ à 160 000 $, et ce coût était imposé aux résidents, ce qui rendait les logements moins abordables.

Grabar dit que le parking du Dodger Stadium occupe près de 11 fois plus d’espace que le stade lui-même. (Mark J. Terrill/Associated Press/File)

« En n’exigeant pas de minimum de stationnement, cela encourage les gens à rechercher d’autres moyens, comme la marche, le vélo et les transports en commun », a déclaré Michael Hain, planificateur des transports à la ville, à la CBC en novembre de la même année.

« Ce que nous essayons d’éviter, c’est de dire aux développeurs de construire plus de parkings que les gens ne sont prêts à payer. »

La recherche de l’Université de Calgary a révélé que le coût des places de stationnement finissait par être pris en compte dans ce que les Canadiens devaient payer pour leurs résidences, et que le coût de l’utilisation du stationnement gratuit des entreprises était souvent pris en compte dans les biens qu’ils payaient à cette entreprise. .

L’étude a également révélé que le stationnement représentait 25 % de ce que les gens dépensent pour leur véhicule.

Résoudre les problèmes de stationnement

Ryan Lo dit que des décisions comme celles prises par Toronto et Edmonton sont de grands pas en avant. Lo est le co-directeur exécutif d’Urban Minds, une organisation à but non lucratif basée à Toronto qui vise à créer des moyens pour les jeunes de façonner des villes équitables et durables.

Au cours des deux dernières années, Lo et son organisation ont travaillé avec des étudiants de l’Université métropolitaine de Toronto pour prendre quelques places de stationnement et les transformer en mini-parcs dans le cadre de Journée de stationnement en septembre, un effort mondial visant à transformer temporairement les places de stationnement en espaces sociaux pour plaider en faveur du changement.

« Dans une ville comme Toronto, les prix de l’immobilier et la valeur des terrains sont très élevés. Ainsi, pour chaque centimètre carré d’espace, nous devons être très attentifs à la manière dont nous maximisons l’utilisation de ce que nous pouvons construire », a déclaré Lo.

Henry Grabar dit que les gens doivent cesser d’être si dépendants des voitures afin de créer une société plus propice à la marche. (Francis Ferland/CBC)

Et tandis que Lo dit que les villes commencent à faire des choix de stationnement plus intelligents, il reste encore beaucoup à faire. Il dit que les municipalités doivent investir plus d’argent dans les systèmes de transport en commun et les programmes de vélos en libre-service, afin que les gens n’aient pas à dépendre autant des véhicules.

Lo dit que les jeunes réfléchissent déjà davantage à ces choses.

« Cette génération d’urbanistes reconnaît l’impact néfaste d’une dépendance excessive à l’automobile et l’impact sur l’utilisation des terres, comme l’abondance de places de stationnement dans nos villes », a déclaré Lo.

Mais la plus grande résistance, dit-il, vient des résidents.

« Il s’agit vraiment de changer les mentalités des gens sur la façon dont les gens peuvent se déplacer et sur la façon dont nos utilisations des terres devraient également changer en conséquence », a déclaré Lo.

Mais Grabar dit que si ces mentalités commencent à changer, cela peut faire une grande différence en changeant l’apparence des villes canadiennes.

« Au fur et à mesure que ces quartiers se densifieront, ils gagneront suffisamment de population pour supporter des équipements piétonniers qu’ils ne supportaient pas auparavant, en commençant par des choses comme les cafés et les épiceries. Mais enfin, aussi des institutions civiques comme les écoles et les bibliothèques », a déclaré Grabar.

« La plupart des déplacements se font dans les quartiers. Et si nous offrons aux gens des moyens de faire ces déplacements en toute sécurité sans automobile, ils le feront. »