Le Canada commencera à tester certaines eaux usées pour la poliomyélite «dès que possible»

Après de nouveaux rapports de cas de poliomyélite à l’étranger et des échantillons de virus dans les eaux usées de plusieurs autres pays développés, le Canada a l’intention de commencer à tester les eaux usées d’un certain nombre de villes “dès que possible”, a appris CBC News.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) travaille déjà pour surveiller l’activité de la poliomyélite dans le monde, a déclaré un porte-parole dans une réponse par courriel aux questions de CBC News.

À l’heure actuelle, le Laboratoire national de microbiologie de l’ASPC à Winnipeg dispose des outils de diagnostic pour tester les échantillons de poliovirus. Tout échantillon canadien présumé positif de poliovirus sera envoyé à ce laboratoire pour une analyse et une confirmation en laboratoire plus poussées, les résultats étant partagés avec les autorités sanitaires locales respectives “afin que des mesures de santé publique appropriées puissent être prises si nécessaire”.

Selon le communiqué, l’ASPC a communiqué avec des partenaires nationaux et internationaux qui sont des experts dans ce domaine pour finaliser une stratégie d’analyse des eaux usées. Il testera des échantillons d’eaux usées qui ont été collectés plus tôt cette année dans les “principales municipalités à haut risque” pour déterminer si la poliomyélite était présente avant les cas internationaux signalés.

L’ASPC enverra également des échantillons aux Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis pour confirmation supplémentaire.

“Cependant, il est important de reconnaître que tester avec précision les eaux usées pour le poliovirus est une science en développement”, poursuit le communiqué. “Par exemple, les détections d’eaux usées peuvent être affectées par des événements de précipitations extrêmes, comme des inondations dans une communauté.”

REGARDER | Des centaines de personnes pourraient être infectées par la poliomyélite dans l’État de New York : Des centaines de personnes pourraient être infectées par la poliomyélite à New York, selon des responsables de la santé Un responsable de la santé de l’État de New York a déclaré que des centaines de personnes pourraient être infectées par le virus de la polio.

Rapports de poliomyélite aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Israël

Mercredi, les autorités sanitaires britanniques ont annoncé qu’elles offriraient une dose de rappel contre la poliomyélite aux enfants âgés de un à neuf ans à Londres, après avoir trouvé des preuves que le virus se propageait dans plusieurs régions de la capitale.

L’agence a déclaré qu’elle travaillait en étroite collaboration avec les autorités sanitaires des États-Unis et d’Israël, ainsi qu’avec l’Organisation mondiale de la santé, pour enquêter sur les liens entre les virus de la poliomyélite détectés dans ces deux pays.

En juillet, Israël a annoncé qu’une récente épidémie d’infections par la poliomyélite semblait être sous contrôle, après que plusieurs personnes ont été infectées, dont une fille de Jérusalem qui a été paralysée et nécessite maintenant une rééducation, selon le Jerusalem Post .

Plus récemment, dans l’État de New York, un jeune adulte non vacciné a souffert de paralysie après une infection par la poliomyélite dans le comté de Rockland – une région connue pour ses faibles taux de vaccination – qui a marqué le premier cas signalé aux États-Unis en près d’une décennie.

Les épidémies restent également courantes en Afghanistan, au Pakistan et dans certaines parties de l’Afrique – régions du monde où les efforts de vaccination n’ont pas encore éradiqué le virus.

La poliomyélite peut souvent être asymptomatique, mais dans certains cas, l’infection virale peut entraîner la paralysie ou la mort.