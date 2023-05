Le Canada commémore le couronnement du roi Charles III

Alors que le Commonwealth célèbre le couronnement historique du roi Charles III, le Canada a marqué l’occasion par une cérémonie axée sur l’espoir pour l’avenir, centrée sur les principales priorités communes de la Couronne et du Canada : l’environnement, le service aux autres, et la réconciliation autochtone.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une fête nationale au Canada, alors que la cérémonie à l’abbaye de Westminster à Londres tirait à sa fin, des événements commémoratifs ont commencé dans la capitale nationale, avec une célébration d’une heure qui comprenait une série de performances musicales et artistiques ainsi que des dévoilements spéciaux.

Commençant à 10 h HAE à l’édifice Sir John A. Macdonald sur la rue Wellington à Ottawa, l’événement a commencé par des remarques puissantes d’Albert Dumont, poète lauréat d’Ottawa et conseiller spirituel algonquin, qui a également participé à la commémoration canadienne à la reine Elizabeth. II y a huit mois.

Dans ses remarques, Dumont a parlé directement de l’impact de la Couronne sur les peuples autochtones, tout en exprimant un certain espoir pour l’avenir.

« Du ciel oriental, une nouvelle aube entre dans la terre sacrée des Autochtones. Les souvenirs des pins les plus anciens se lèvent pour saluer sa lumière scintillante. Les arbres se balancent joyeusement en souvenir d’un temps heureux il y a longtemps, avant que la puissance de l’épée britannique ne détruise la tranquillité de la douce île de la Tortue », a-t-il déclaré. « Un jour nouveau, se montrant à l’horizon, faisant émerger le cœur d’un être humain honorable, qui s’avance. »

Comme il a conclu, un battement de tambour a enflé alors que le groupe algonquin Eagle River Singers a interprété une chanson d’honneur.

Bien que le roi Charles ait accédé au trône à la mort de la reine Elizabeth II le 8 septembre 2022, les procédures post-britanniques sont une chance pour les Canadiens de marquer l’occasion.

Il s’agit du premier couronnement à avoir lieu en 70 ans, depuis la cérémonie de la reine Elizabeth II en 1953. En tant que monarchie constitutionnelle, le Canada a proclamé le roi Charles chef de l’État.

Dans son allocution devant la foule canadienne, l’ingénieure aérospatiale et championne du bénévolat Farah Alibay a parlé de la valeur de la communauté, de la générosité, des petits actes de gentillesse et d’empathie, tout en notant qu’il était maintenant significatif de parler en tant que femme, la fille d’immigrants indiens, et en tant que personne queer.

« Le monde évolue, devient plus inclusif, et nous continuons à apprendre des parties les plus difficiles de notre histoire. C’est donc avec optimisme et humilité que je suis venu partager ce moment avec vous », a déclaré Alibay, qui s’est exprimé de ses expériences à la fois en grandissant à Montréal, puis en déménageant en Angleterre.

« L’avenir est construit par nous tous, en travaillant ensemble, en nous soutenant et en partageant. Ce concept de service et de communauté n’est pas unique à ma famille. C’est un concept partagé à travers le Canada et le Commonwealth », a-t-elle déclaré.

LE SYMBOLISME ACCOMPAGNÉ DE L’ÉVÉNEMENT DU COURONNEMENT DU CANADA

Les célébrations de samedi ont réuni des Canadiens éminents, d’anciens récipiendaires de l’Ordre du Canada et des partisans de causes considérées comme importantes pour le roi.

Des dignitaires du Tableau de préséance pour le Canada, y compris des membres du Conseil privé du roi pour le Canada, étaient également présents, dont le président du Conseil privé et ministre de la Protection civile Bill Blair, le ministre des Aînés Kamal Khera et le ministre du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion Ahmed Hussen.

Les présidents de la Chambre des communes et du Sénat, les anciens gouverneurs généraux Michaëlle Jean et David Johnston, le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, la commissaire des Territoires du Nord-Ouest Margaret Thom, et quelques dizaines d’autres politiciens fédéraux actuels et anciens étaient également présents.

Tout comme les hauts-commissaires des pays du Commonwealth, dont le Royaume-Uni, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, les Bahamas, le Nigéria et le Rwanda.

La sous-ministre adjointe des sports à Patrimoine canadien Emmanuelle Sajous et le directeur de l’appareil gouvernemental au Bureau du Conseil privé Donald Booth ont animé l’événement.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a ensuite prononcé une allocution au nom du gouvernement du Canada.

« Le Canada entretient une longue et riche relation avec la Couronne. Depuis nos débuts en tant que colonie française jusqu’à aujourd’hui. La monarchie fait partie intégrante de nos institutions et de notre identité », a déclaré LeBlanc. « Le couronnement d’un souverain est un point culminant dans cette relation.

« Des millions de Canadiens assistent pour la première fois au couronnement du souverain du Canada, dans un pays qui est radicalement différent de celui qui a été témoin du dernier couronnement », a déclaré LeBlanc.

« Mais au fur et à mesure que le Canada évolue, ses institutions évoluent et la monarchie aussi. Aujourd’hui, nous assisterons à un événement ancré dans les traditions remontant au Moyen Âge. Mais la tradition n’est pas un obstacle à la modernité. En regardant vers le passé, nous peut mieux comprendre notre présent et voir comment nous avons progressé en tant que nation. Cela nous permet d’envisager l’avenir avec optimisme.

La célébration comprenait également le chant d’Ô Canada par le Chœur régional des jeunes d’Ottawa et un intermède instrumental « optimiste et triomphant » par le groupe de musique de l’Île-du-Prince-Édouard Inn Echo.

La poète slam Sabrina Benaim a interprété une pièce intitulée « To A Dreamer In A Modern World » et l’auteure-compositrice-interprète Florence K a interprété un intermède musical. Ces deux artistes ont l’habitude de défendre l’ouverture sur la santé mentale à travers leur travail.

Une interprétation de l’hymne royal par la Musique centrale de la Sérénade des cordes des Forces canadiennes a souligné « le lien de longue date du roi avec les Forces armées canadiennes ».

Les célébrations d’Ottawa se sont terminées par une salve de 21 coups de canon du 30e Régiment d’artillerie de campagne de l’Artillerie royale canadienne, sur la Colline du Parlement.

Des livres de félicitations étaient disponibles pour les participants à signer lors de la cérémonie, et les invités ont été invités à assister à une réception intime par la suite. Le muraliste Dominic Laporte a réalisé une œuvre d’art en direct tout au long de l’événement.

L’événement dans la Cité parlementaire s’est déroulé parallèlement à des activités gratuites pour les familles à Rideau Hall.

Au cours de la fin de semaine, la Tour de la Paix ainsi que d’autres édifices fédéraux de la région de la capitale du Canada seront illuminés en vert émeraude en l’honneur de l’occasion.

DÉVOILEMENT CLÉS, NOUVEAUX MODÈLES DE PIÈCES ET DE BILLETS À VENIR

Au cours de la cérémonie, une série de dévoilements notables ont eu lieu.

Postes Canada a dévoilé le nouveau timbre définitif avec une image du roi Charles III pour marquer le couronnement, poursuivant la tradition de 170 ans d’émission de timbres mettant en vedette les monarques canadiens. Le nouveau timbre présente un portrait du prince de Galles de l’époque, pris par le photographe Alan Shawcross.

L’Autorité héraldique du Canada a dévoilé des emblèmes mis à jour pour représenter le changement de règne approuvé par le roi Charles III : une nouvelle couronne royale et un nouveau drapeau royal.

La nouvelle couronne royale canadienne comporte des feuilles d’érable stylisées et une ligne bleue ondulée destinée à représenter les voies navigables de ce pays. La conception vise également à offrir un clin d’œil aux enseignements autochtones.

Le nouveau drapeau du souverain est une représentation rectangulaire du bouclier des armoiries du Canada et comporte également des feuilles d’érable, ainsi que les emblèmes royaux du Royaume-Uni et de la France.

La Monnaie royale canadienne a dévoilé un nouvel ensemble de pièces de collection commémoratives en or pur et en argent qui arbore le monogramme royal, le monogramme personnel du roi Charles III. Ces pièces se vendent entre 34,95 $ et 4 199,95 $ et ne sont disponibles que jusqu’à épuisement des stocks compte tenu du tirage limité.

Le gouvernement fédéral a également profité de l’occasion pour annoncer — conformément à la tradition selon laquelle le monarque régnant apparaît sur les pièces canadiennes depuis que la Monnaie royale canadienne a commencé sa production en 1908 — que la Monnaie concevra et placera une effigie de Sa Majesté le roi Charles III sur les pièces canadiennes. pièces de circulation.

La Banque du Canada remplacera également le portrait de la reine Elizabeth II sur le billet de banque de 20 $ par le roi Charles III « lors du prochain processus de conception ».

« LONG MAY HE REIGN » : LES CONTRIBUTIONS DU CANADA À LONDRES ET AU-DELÀ

La gouverneure générale Mary Simon, le premier ministre Justin Trudeau et une délégation comprenant des leaders autochtones et des jeunes ont pris part au couronnement du roi Charles à Londres. La délégation canadienne comprenait également l’astronaute porte-drapeau canadien Jeremy Hansen.

Dans une déclaration félicitant Sa Majesté, Simon a noté que bien que tant de choses aient changé au cours des 70 années écoulées depuis le dernier couronnement, y compris la Couronne, « cela continue d’être un point d’ancrage pour notre démocratie robuste et stable et notre pays diversifié ».

« Alors que nous soulignons cette merveilleuse occasion, j’invite tous les Canadiens à se remémorer le pays que nous étions, à célébrer le pays que nous sommes devenus et à engager des conversations sur le pays que nous voulons être. Au nom de tous les Canadiens, j’aimerais féliciter Leurs Majestés en cette heureuse occasion. J’ai hâte de continuer à soutenir notre Souverain dans son important travail », a déclaré Simon. « Puisse-t-il régner longtemps. »

À la suite de la cérémonie de couronnement à Londres, Trudeau et son épouse Sophie Grégoire Trudeau avaient prévu d’assister à une réception organisée par le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni, James Cleverly. Également sur l’itinéraire de Trudeau avant de rentrer chez lui, des rencontres avec le premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins et le premier ministre du Royaume-Uni Rishi Sunak.

« Aujourd’hui, nous célébrons le règne de Sa Majesté le roi Charles III et réaffirmons l’engagement durable du Canada envers le Commonwealth. Alors que nous célébrons cette occasion capitale, rappelons-nous nos valeurs communes d’inclusivité, de diversité et de respect des droits de la personne alors que nous travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur pour tous les membres du Commonwealth », a déclaré Trudeau dans un communiqué.

Trudeau a déclaré samedi qu’en reconnaissance de « l’engagement de longue date du roi Charles III envers la protection et la conservation de l’environnement », le Canada fera un don de 100 000 $ à Conservation de la nature Canada.

Cinq membres du Carrousel de la GRC ont participé à la procession de l’abbaye de Westminster au palais de Buckingham, et un contingent de 45 membres des Forces armées canadiennes, de la Marine royale canadienne, de l’Aviation royale canadienne, du Commandement des opérations spéciales du Canada et du Collège militaire royal ont pris part au couronnement parade militaire.

En plus des événements de samedi, Patrimoine canadien, par l’entremise du Fonds pour l’histoire du Canada, verse 275 000 $ à la Société géographique royale du Canada pour l’aider à élaborer du matériel d’apprentissage commémorant le couronnement du roi Charles III et mettant en lumière les domaines prioritaires pour le Canada : l’environnement et la réconciliation autochtone.

Trudeau avait précédemment annoncé que le Canada attribuerait 30 000 médailles de couronnement au cours des prochains mois à des Canadiens qui ont apporté « des contributions importantes au pays, à une province, un territoire, une région ou une communauté, ou une réalisation à l’étranger qui fait honneur au Canada ».



Avec des fichiers de Jennifer Ferreira de CTVNews.ca