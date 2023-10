« Nous avons besoin d’un accord de toutes les parties pour faire sortir les ressortissants étrangers, y compris les Canadiens. Libérer tous les otages. Et pour permettre à la nourriture, au carburant et à l’eau d’entrer à Gaza », a déclaré Joly à un auditoire d’affaires de Toronto.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi que « la deuxième étape de la guerre » avait commencé et que la violence à Gaza devrait s’intensifier.

Les Nations Unies a adopté la résolution de vendredi appelant à la protection des civils tout en respectant les « obligations juridiques et humanitaires » pendant la crise en cours. Quatorze pays, dont Israël et les États-Unis, ont voté contre. Le Canada, l’Allemagne, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni se sont abstenus tandis que la France a voté pour.

Le Canada a tenté en vain de modifier la résolution de l’ONU pour rejeter et condamner « sans équivoque » « les attaques terroristes du Hamas », mais pas la violence qui se déroule à Gaza.

Trêve contre pause

Lundi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a défendu l’appel à des pauses humanitaires.

“Ceux-ci seraient localisés et de courte durée”, a-t-il déclaré à CNN. « Il faudra peut-être plusieurs d’entre eux pour faire entrer l’aide humanitaire, mais aussi pour voir si nous ne pouvons pas négocier la libération des otages et trouver un moyen de les faire sortir en toute sécurité. »

Un haut responsable du gouvernement canadien a précisé que « trêve » avait le même sens que « pauses » et que la position d’Ottawa n’avait pas changé. Mais Joly utilise actuellement le mot « trêve » parce que les gens étaient confus quant au sens des « pauses humanitaires ». Le responsable, bénéficiant de l’anonymat pour s’exprimer librement sur les discussions internes, a déclaré que les deux termes seraient probablement utilisés de manière interchangeable à l’avenir.

Les livraisons d’aide humanitaire dans la bande de Gaza ont été limitées depuis qu’Israël a imposé un blocus total sur l’enclave en réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre qui ont fait plus de 1 400 morts parmi les Israéliens.

Les frappes aériennes israéliennes depuis la déclaration de guerre de Netanyahu au Hamas ont entraîné la mort d’au moins 8 000 Palestiniens, selon Le ministère de la Santé de Gaza.

Affaires mondiales Canada a déclaré lundi qu’il était en contact avec 460 Canadiens, résidents permanents et membres de leurs familles à Gaza qui ont demandé de l’aide au gouvernement.

Le gouvernement Trudeau est sous le feu des critiques des groupes de défense pour son soutien indéfectible à Israël et sa réticence à appeler à un cessez-le-feu immédiat. Certains membres du caucus libéral de Trudeau souhaitent également que le premier ministre appuie un cessez-le-feu.

La réticence du Canada à condamner Israël pour la violence et la mort de civils à Gaza a ébranlé les membres de la communauté de la diaspora.

L’imam Sikander Hashmi, basé à Ottawa, a mis en garde Trudeau et son cabinet contre un cheminement somnambule vers un échec moral et politique au Moyen-Orient. Il a exhorté les dirigeants à appeler à un cessez-le-feu immédiat.

« Votre silence et votre inaction crient haut et fort que notre sang et notre douleur ne valent rien », a déclaré Hashmi lors d’une conférence de presse lundi sur la Colline du Parlement.

La « diplomatie pragmatique » mise à l’épreuve

Dans son discours, Joly a promis un engagement plus « tourné vers l’avenir » avec de nouveaux partenaires.

Elle a annoncé que la politique étrangère du Canada sera guidée par deux principes : une défense vigoureuse de la souveraineté du pays, ainsi que le recours à une « diplomatie pragmatique » pour arbitrer et apaiser les conflits internationaux.

« Nous ne sommes pas naïfs quant aux résultats de l’engagement », a déclaré Joly. « Mais si nous refusons de nous engager, nous créons des incitations supplémentaires pour inciter ceux dont nous nous opposons fermement aux actions à s’unir. »

Elle a imputé la guerre menée par la Russie en Ukraine à l’origine de la hausse des prix de l’essence et des produits alimentaires dans le pays.

Joly, qui est ministre des Affaires étrangères depuis deux ans, a peu de victoires en matière d’engagement international réussi au-delà de l’engagement du Canada en Ukraine.

Ottawa s’est dégagé des pressions pour mener une intervention militaire multinationale en Haïti, malgré les appels de Washington à s’impliquer davantage sur le terrain.

Plus tôt cet automne, Trudeau a cité des « allégations crédibles » et a suggéré que des agents du gouvernement indien pourraient avoir été impliqués dans le meurtre sur le sol canadien du chef séparatiste sikh Hardeep Singh Nijjar. Cela rend la tâche difficile pour les diplomates canadiens traitant avec des pays qui rivalisent pour des liens plus étroits avec le premier ministre Narendra Modi.

Pour ajouter à la pile, Joly a déclaré en octobre dernier au secrétaire d’État américain Antony Blinken que le Canada souhaitait participer au cadre économique indo-pacifique pour la prospérité. Affaires mondiales Canada a confirmé à POLITICO que les discussions sur l’adhésion du Canada au club commercial du président américain Joe Biden sont en cours.