Le Canada choisit de renforcer la police d’Haïti pour toute intervention militaire – National

Le Canada coordonnera bientôt les efforts de plusieurs pays pour restaurer la force de police assiégée d’Haïti, alors que les États voisins disent qu’ils espèrent que la nation des Caraïbes pourra surmonter une grave crise politique et humanitaire.

« La situation sur le terrain est extrêmement fragile et les besoins sont immenses », a déclaré jeudi matin la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

« Ils vont au-delà de la capacité du Canada ou de tout autre pays à y faire face seul.

Elle s’exprimait lors d’une réunion virtuelle qu’elle a convoquée avec ses homologues de pays dont Haïti, les États-Unis et la Jamaïque, ainsi qu’un haut responsable des Nations Unies. Ces représentants ont évité un débat de plusieurs mois sur l’intervention militaire pour se concentrer sur le renforcement de la Police nationale haïtienne.





Les gangs violents ont comblé un vide de pouvoir depuis l’assassinat du président Jovenel Moise en 2021, bloquant le carburant et les routes principales et commettant des actes effrontés de violence sexuelle alors que les conflits de gangs sur le territoire s’étendent au-delà de la capitale de Port-au-Prince.

L’automne dernier, le Premier ministre non élu Ariel Henry a demandé une intervention militaire pour éliminer les gangs et permettre une aide humanitaire, dans l’espoir d’arrêter une épidémie de choléra. L’ONU et Washington continuent de soutenir l’idée, mais ni l’un ni l’autre ne veut diriger une telle force.

Après de fortes pressions pour entreprendre une telle mission, le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’une telle décision pourrait conduire à une plus grande instabilité et a plutôt plaidé pour que les Haïtiens négocient un « consensus » sur le type d’aide qu’ils recherchent auprès des pays occidentaux.

L’approche canadienne a consisté à sanctionner les élites politiques et économiques qui, selon Ottawa, ont soutenu les gangs, une méthode que les États-Unis ont adoptée avec moins de ferveur et que leurs homologues européens et caribéens ont largement évitée.

Le Canada ajoute deux anciens politiciens à sa liste d’élites haïtiennes sanctionnées, portant le total à 21 personnes. Les politiciens nouvellement sanctionnés sont Gracia Delva et Prophane Victor.

Joly dit qu’elle espère que d’autres pays intensifieront leurs propres efforts de sanctions, au lieu de s’appuyer sur une liste mondiale de l’ONU qui n’a jusqu’à présent recommandé qu’une seule personne à sanctionner, en octobre dernier.

« Notre message de tolérance zéro pour la corruption et l’impunité sera beaucoup plus fort ensemble », a déclaré Joly à ses homologues en français.

« Nous remercions nos partenaires dans ce combat – et nous vous exhortons tous à nous rejoindre. »

Joly a également annoncé 13 millions de dollars pour l’application de la loi et le développement en Haïti, en mettant l’accent sur les activités anti-drogue et anti-corruption.

Elle a déclaré qu’il était essentiel que les pays mettent l’accent sur le travail de la Police nationale haïtienne, afin de mettre fin à une culture d’impunité à « un moment charnière » pour le pays.

À cette fin, Ottawa lance une « cellule de coordination » cet été pour évaluer les besoins d’Haïti, tels que la formation et l’équipement, et pour déterminer comment les pays de soutien peuvent répondre à ces demandes.

Cela impliquera une présence canadienne dans la République dominicaine voisine et éventuellement à Port-au-Prince, bien qu’Affaires mondiales Canada avertisse les citoyens d' »éviter tout voyage » en Haïti en raison des enlèvements dans la ville.

Le représentant de l’ONU dans le pays a noté que les récents tremblements de terre et les inondations ont aggravé l’instabilité, la faim et une épidémie de choléra.

Maria Isabel Salvador a déclaré que la police ne peut actuellement contenir les situations que temporairement et n’a aucun espoir de restreindre l’activité des gangs sans beaucoup plus de financement.

Cependant, suite aux inquiétudes de la société civile selon lesquelles Henry n’était pas disposé à céder suffisamment de pouvoir, Salvador a félicité Henry pour son « ouverture dans la formation d’un consensus, y compris des concessions au cabinet ministériel ».

Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Jean Victor Geneus, a déclaré qu’il espérait que les Haïtiens surmonteraient les désaccords politiques et adopteraient les plans du pays pour un conseil de transition.

La décision a été rejetée par certains groupes influents qui refusent de participer si Henry ne quitte pas ses fonctions.

« Nous sommes en présence d’un mélange bouillant, prêt à exploser à la moindre étincelle », a déclaré Geneus en français.

« Le gouvernement espère que les acteurs politiques haïtiens arriveront à comprendre l’urgence du moment, et à mettre de côté leur ego pour prioriser l’intérêt collectif, afin de sortir définitivement le pays de la zone de turbulence et de désespoir.





La ministre jamaïcaine des Affaires étrangères, Kamina Johnson Smith, a salué les efforts financés par le Canada et les États-Unis pour amener 50 Haïtiens éminents à se rencontrer en Jamaïque pour trouver une solution politique à la crise.

Elle a déclaré que les dirigeants des Caraïbes ont contribué à créer un certain élan, les Haïtiens décrivant «les mesures de gouvernance provisoires nécessaires pour restaurer la confiance dans la transition» et organiser «des élections générales crédibles».

Johnson Smith a déclaré qu’il existe un « soutien généralisé des parties prenantes » pour des changements dans la structure du gouvernement dans l’intervalle, et Henry a maintenant accepté une plus grande représentation au sein d’un conseil de transition.

Pourtant, elle a averti qu’Haïti pourrait encore avoir besoin d’une intervention militaire internationale.

Washington et les pays des Caraïbes ont exprimé leurs craintes que la crise humanitaire et des gangs en Haïti ne conduise à la propagation d’encore plus de réfugiés et d’armes à feu dans la région.