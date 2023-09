Le Canada, champion en titre, accède au Final 8 de la Coupe Davis

Le Canada, champion en titre, s’est qualifié samedi pour le Final 8 de la Coupe Davis, mais les États-Unis ont été éliminés par la Finlande, qui a atteint les quarts de finale pour la première fois avec une victoire 3-0.

Otto Virtanen a sauvé deux balles de match lors du bris d’égalité décisif pour battre Mackenzie McDonald 7-6 (5), 1-6, 7-6 (7) et Emil Ruusuvuori a battu Tommy Paul 7-6 (1), 6-4 – scellant ainsi le match. résultat sur sa quatrième balle de match – pour donner à la Finlande débutante une victoire historique à Split, en Croatie, lors de la phase de groupes de la finale de la Coupe Davis.

La Finlande rejoint les Pays-Bas en sortant du Groupe D et en atteignant le Final 8 à Malaga, dans le sud de l’Espagne, en novembre.

« Vous pouvez l’entendre des (fans). Cela signifie beaucoup pour tout le pays, pour le tennis en Finlande. C’est une chose énorme », a déclaré Ruusuvuori. «Nous allons à Malaga!»

Le Canada a battu le Chili 2-1. La victoire d’Alexis Galarneau 6-3, 7-6 (5) sur Alejandro Tabilo lors du match d’ouverture a suffi à assurer la place du Canada à Malaga.

Nicolas Jarry a égalisé l’égalité en battant Gabriel Diallo 6-4, 6-4, mais une victoire 6-3, 7-6 (7) de Galarneau et Vasek Pospisil contre Marcelo Tomás Barrios Vera et Tabilo a permis au Canada de décrocher la première place du groupe A.

L’Italie pourrait rejoindre le Canada pour sortir de ce groupe si elle remporte au moins un match dimanche à Bologne.

L’Australie, vice-championne de l’année dernière, a également assuré son retour au Final 8 en s’imposant 3-0 contre la Suisse à Manchester.

Une défaite dans l’un des matches aurait quitté l’Australie en fonction du résultat du match de la Grande-Bretagne contre la France dimanche.

Thanasi Kokkinakis a mis l’Australie sur la bonne voie avec une victoire 6-3, 7-5 contre Dominic Stricker, et Alex de Minaur a battu Marc-Andrea Huesler 6-4, 6-3.

Max Purcell et Matt Ebden ont ensuite remporté leur troisième match de la semaine en deux sets, battant Huesler et Stricker 6-2, 6-4 pour s’assurer l’une des deux premières places du groupe B.

« Nous avons simplement une excellente connexion sur le terrain », a déclaré Purcell. « Une si bonne compréhension de la direction vers laquelle nous nous dirigeons, de nos points forts et de la manière de couvrir le terrain, ce qui est un élément essentiel en double. »

La République tchèque a battu la Serbie 3-0 pour décrocher la première place du groupe C, Tomas Machac et Adam Pavlasek battant Novak Djokovic et Nikola Cacic 7-5, 6-7 (5), 10-3. Les deux pays étaient déjà qualifiés avec deux victoires chacun à Valence.

The Associated Press

Tennis