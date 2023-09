Le Canada, champion en titre, aborde la Coupe Davis bien conscient des défis à venir

Après 109 ans, le Canada a remporté son tout premier titre de la Coupe Davis l’année dernière en Espagne.

Le rappel commence mercredi.

« C’était vraiment important pour nous de remporter la Coupe Davis », a déclaré l’entraîneur Frank Dancevic à CBC Sports. « Je pense que jusqu’à ce que vous le fassiez réellement, il est difficile de croire que cela peut être fait. Mais maintenant que nous l’avons fait, nous savons que c’est possible pour nous. »

Dancevic, qui a participé au tournoi pendant 14 ans pour le Canada, ramène la plupart des membres de la même équipe gagnante du titre, à une exception flagrante, le numéro 15 mondial Felix Auger-Aliassime.

L’équipe de quatre comprend les champions de retour Denis Shapovalov (26e), Vasek Pospisil (192), Gabriel Diallo (159) et Alexis Galarneau (200).

Shapovalov a récemment manqué l’US Open en raison d’une blessure, mais Dancevic a déclaré jeudi dernier que le natif de Richmond Hill, en Ontario, prévoyait toujours de se rendre en Italie, où se tiendra la phase de groupes.

Le Canada affrontera l’équipe locale lors de son premier match mercredi avant d’affronter la Suède jeudi et le Chili samedi. La couverture en direct commence chaque jour à 9 h HE sur CBCSports.ca, l’application CBC Sports et CBC Gem.

REGARDER | Ce qu’il faut savoir sur la prochaine Coupe Davis :

Le Canada se prépare pour la phase de groupes de la Coupe Davis et cherche à défendre son titre de champion Rob Pizzo de CBC Sports présente un aperçu de l’équipe canadienne qui participera à la phase de groupes de la Coupe Davis contre le Chili, l’Italie et la Suède.

Indépendamment des individus qui composent l’équipe, Dancevic, de Niagara Falls, en Ontario, a déclaré que ce qui rend la Coupe Davis si spéciale est l’occasion de représenter le Canada et de jouer pour quelque chose de plus grand que soi.

« Toute l’équipe doit se rassembler au bon moment pour tout gagner. Et ce fut vraiment un moment magique lorsque Félix a gagné cette balle de match et nous avons tout gagné », se souvient-il.

Dancevic, 38 ans, a déclaré que dans les instants qui ont suivi la conquête du titre de la Coupe Davis par Auger-Aliassime avec sa victoire en simple contre l’Australien Alex de Minaur en novembre dernier, l’équipe s’est retirée dans les vestiaires et s’est souvenue de son chemin vers le sommet.

« Nous n’avons pas pu y croire pendant longtemps. Nous étions juste très heureux et célébrions », a-t-il déclaré.

Pourtant, le vétéran de la Coupe Davis a compris à quel point il est important de savourer la victoire dans un tournoi aussi capricieux.

« C’est vraiment un miracle que tout le monde se réunisse en équipe et que le staff rassemble les gars toute la semaine, travaillant 10 heures par jour. … Vous pouvez imaginer que c’est juste beaucoup de travail, n’est-ce pas ? C’est beaucoup de travail de la part du toute l’équipe pour faire virer ces gars », a-t-il déclaré.

REGARDER | Le Canada remporte la Coupe Davis 2022 :

Auger-Aliassime offre au Canada son premier titre en Coupe Davis Félix Auger-Aliassime a remporté le match décisif en deux sets pour offrir au Canada son tout premier championnat de la Coupe Davis.

Galarneau accepte le rôle de banc

Alors qu’Auger-Aliassime, en compagnie de Shapovalov et Pospisil, a porté le Canada sur le terrain, Galarneau n’a disputé qu’un seul match en phase de groupes, disputant trois matchs en double avec Pospisil avant de se retirer.

Pour le reste du tournoi, le natif de Laval, au Québec, a assumé un rôle de touche, fournissant de l’énergie ou même simplement un sourire en cas de besoin.

« Je pense que j’ai une bonne idée du jeu, une bonne perception des émotions des gens. J’essaie donc de faire confiance à mon instinct sur le banc et de jouer mon rôle si je le peux, ainsi que d’amener le banc à avoir un peu d’énergie quand nécessaire ou la foule s’implique et c’est juste amusant », a-t-il déclaré à CBC Sports.

Sans Auger-Aliassime, il y a une chance que Galarneau vienne plus souvent sur le terrain cette fois-ci.

Le joueur de 24 ans a remporté son premier titre dans une épreuve ATP Challenger en juillet à Granby, au Québec.

« Je sens vraiment que je suis plus que jamais préparé à entrer et à avoir un impact sur mon équipe. Voir ce que les gars ont fait l’année dernière, voir comment ils ont concouru, comment ils ont géré les choses, m’a seulement aidé à être prêt pour mon moment et si ça arrive cette semaine, je serai prêt », a-t-il déclaré.

« Sinon, je serai sur le banc et j’encouragerai les gars parce que c’est mon rôle. »

« J’ai faim » de gagner à nouveau

Dancevic a déclaré que ses attentes à l’égard de l’équipe de 2023 sont modestes compte tenu de la difficulté de gagner l’année dernière, lorsque le Canada a remporté deux matchs consécutifs de double à faire ou à mourir.

« En réalité, nous pensons que nous pouvons le gagner à nouveau, c’est sûr. Que ce soit cette année, l’année prochaine ou dans les cinq à dix prochaines années, nous pensons que c’est possible, et je sais que c’est certainement quelque chose dont les gars auraient faim, gagnez-le encore une fois », a-t-il déclaré.

Le Canada doit se classer parmi les deux premiers de son groupe en Italie pour accéder à une deuxième finale consécutive, qui aura lieu en Espagne à partir du 21 novembre.

L’Italie a récemment subi un coup dur avec les retraits pour blessure du sixième Jannik Sinner et du n°36 Matteo Berrettini, mais elle porte toujours le joueur le mieux classé du groupe avec le n°18 Lorenzo Musetti.

La Suède comprend le numéro 170 Elias Ymer, qui a remporté six de ses huit derniers matches de Coupe Davis, et Leo Borg, le fils de l’icône du tennis Bjorn Borg.

Le Chili est équipé du numéro 25 Nicolas Jarry, qui a remporté deux tournois sur terre battue plus tôt cette année.

Un an après sa première victoire, il est clair que le Canada comprend qu’il ne peut sous-estimer aucun de ces adversaires.