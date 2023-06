Le Canada célèbre la Journée annuelle de l’air pur, alors que les incendies continuent de ravager le nord-est des États-Unis

Dans une tournure ironique, le Canada a reconnu sa Journée annuelle de l’air pur alors que les incendies de forêt continuent de ravager l’Ontario et le Québec et de déverser une brume jaune et fumée dans le nord-est des États-Unis, créant une qualité de l’air dangereuse.

Le gouvernement du Canada a profité de cette situation unique pour rappeler aux résidents que « la pollution de l’air ne connaît pas de frontières ».

Créée en 1999, la Journée de l’air pur fait partie de la Semaine canadienne de l’environnement et a été créée pour « reconnaître l’importance de la qualité de l’air pour notre santé, notre environnement et l’économie ».

Le gouvernement canadien a cité une combinaison de « conditions de sécheresse en cours et de prévisions de températures élevées » comme raison de « l’activité des incendies supérieure à la normale ».

Le président Biden et le Premier ministre canadien Justin Trudeau « ont reconnu la nécessité de travailler ensemble pour faire face aux effets dévastateurs du changement climatique », selon le bureau de presse de Trudeau.

LE CANADA AVERTIT D’UNE DESTRUCTION DE FEU DE FORÊT RECORD EN 2023 ALORS QUE LA FUMÉE VOYAGEUSE IMPACTE DES MILLIONS D’AMÉRICAINS

Les responsables canadiens disent que cela s’annonce comme la pire saison des incendies de forêt jamais connue au pays. Il a commencé tôt sur un sol plus sec que d’habitude et s’est accéléré rapidement. La fumée des incendies s’est propagée aux États-Unis depuis le mois dernier, mais s’est intensifiée avec les récents incendies au Québec, où une centaine d’incendies ont été considérés comme hors de contrôle mercredi.

NEW YORK, LES ÉCOLES DU NEW JERSEY GARDENT LES ENFANTS À L’INTÉRIEUR ALORS QUE LA QUALITÉ DE L’AIR PLUME AU CANADA PAR LES INCENDIES DE FORÊT

La cote air santé d’Environnement Canada a classé Ottawa et Gatineau, au Québec, comme les pires au Canada, avec un avertissement de risque très élevé. Elles ont été suivies de près par les villes de l’est de l’Ontario, Kingston, Cornwall et Belleville.

La ville de New York, le mercredi 7 juin, a enregistré sa pire qualité de l’air de son histoire, selon l’analyse de FOX Weather des données historiques de l’EPA, affectant des millions de personnes.

Plus de 400 incendies qui ont brûlé à travers le Canada ont déplacé 20 000 personnes. Les États-Unis ont envoyé plus de 600 pompiers et de l’équipement au Canada.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.