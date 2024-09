Le Canada célèbre la 4e Journée nationale annuelle pour la vérité et la réconciliation

Le Canada célèbre aujourd’hui la quatrième Journée nationale annuelle pour la vérité et la réconciliation.

Cette journée est l’occasion de se souvenir des enfants autochtones décédés dans les pensionnats, des survivants, de leurs familles et de leurs communautés. Également connue sous le nom de Journée du chandail orange, elle a lieu le 30 septembre de chaque année et constitue un jour férié fédéral.

Plus de 150 000 enfants des Premières Nations, métis et inuits ont été forcés de fréquenter des pensionnats gérés par l’Église et financés par le gouvernement entre les années 1870 et 1997. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation estime que plus de 4 100 enfants sont morts alors qu’ils fréquentaient ces écoles.

Des événements sont organisés partout au pays pour marquer cette journée, notamment une cérémonie de 90 minutes à Ottawa.

La Tour de la Paix et l’édifice du Sénat seront illuminés en orange tout au long de la soirée.

La correspondante en chef de CBC News, Adrienne Arsenault, animera une couverture spéciale des événements en direct de la Colline du Parlement à partir de 14 h 30 HE.

Vous pouvez lire ici comment suivre la cérémonie sur toutes les plateformes de CBC, et lire ici toute la programmation spéciale de CBC.

Une ligne de crise nationale relative aux pensionnats indiens est disponible pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder à des services d’orientation émotionnelle et en cas de crise en appelant le service 24 heures sur 24 au 1-866-925-4419.

Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont également disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept, via la ligne d’assistance Hope for Wellness au 1-855-242-3310 ou par chat en ligne.