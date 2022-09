Le Canada blanchit la Suède au mondial de hockey féminin pour fixer une date de demi-finale avec la Suisse

Sarah Potomak a inscrit un but et une aide pour mener le Canada à une victoire de 3-0 contre la Suède en quart de finale du championnat mondial de hockey féminin jeudi.

Jocelyne Larocque et Erin Ambrose ont également marqué pour les championnes en titre, qui affronteront la Suisse en demi-finale samedi.

Les matchs pour les médailles sont dimanche.

La partante canadienne Ann-Renee Desbiens a enregistré un blanchissage de neuf arrêts jeudi.

Emma Soderberg, qui s’occupe du filet des Bulldogs de l’Université du Minnesota-Duluth, a été une bête de somme avec 54 arrêts pour la Suède.

Moins capitaine Lara Stalder et leur meilleure buteuse Alina Mueller à cause de COVID-19, les Suisses ont battu le Japon 2-1 lors d’une fusillade jeudi.

La Tchéquie, entraînée par l’ancienne défenseure canadienne Carla MacLeod, a affiché la surprise du tournoi jusqu’à présent et a atteint les demi-finales pour la première fois avec une victoire 2-1 en prolongation contre la Finlande.

Les États-Unis ont eu plus de facilité lors de leur victoire 12-1 en quart de finale contre la Hongrie pour affronter les Tchèques samedi.

Soderberg stellaire dans la défaite

Le Canada et la Suède se sont rencontrés dans un match de championnat du monde pour la première fois depuis 2009, bien que les Canadiens aient battu les Suédois 11-0 en quart de finale olympique en février.

Soderberg a duré deux périodes du quart de finale à Pékin, mais elle a englouti la rondelle jeudi.

La Suède, médaillée d’argent olympique en 2006, a été reléguée au championnat du monde 2019.

L’équipe nationale a ensuite boycotté la compétition internationale pour protester contre la rémunération et d’autres problèmes de compétition. Le différend a été résolu plus tard cette année-là.

La pandémie de COVID-19 a éliminé les championnats du monde de deuxième niveau pour que la Suède obtienne une promotion, mais le n ° 8 mondial a remplacé la Russie dans le tournoi à 10 pays de cette année.

La Fédération internationale de hockey sur glace a interdit à la Russie de participer à des tournois en raison de l’invasion de l’Ukraine par ce pays.

Le Canada a généré une pression soutenue dans la partie suédoise pendant de longues périodes des première et deuxième périodes, mais Soderberg a aidé à limiter les Canadiens à une avance de 2-0 après 40 minutes.

Ambrose a enfilé un tir de la pointe au-dessus de l’épaule de Soderberg à 13:10 de la troisième période.

Trois occasions de jeu de puissance dans les 10 premières minutes de la seconde n’ont pas donné de but au Canada, qui est allé à 0 en 8 au total, mais Potomak a marqué avec un effort à force égale.

Elle a gratté la rondelle des planches de la zone neutre, tranchée par la défenseure suédoise Maja Persson Nylen qui est passée du revers au coup droit pour résoudre Soderberg à 13:56 de la deuxième période.

Larocque a marqué son premier but aux championnats du monde lors du 10e tournoi de la vétéran défenseure.

Jocelyne Larocque snipe en haut à gauche avec un superbe feed de Renata Fast ! Canada 1-0 à la fin du premier

Tirs au but 14-1 en première période, les Suédoises ont tenu le Canada sans but jusqu’à 17:11 lorsque Renata Fast, sous la ligne de but, a envoyé Larocque à l’avant pour un tir du poignet réussi.

L’entraîneur-chef canadien Troy Ryan a continué de jongler avec ses lignes avant de l’entraînement de la veille, notamment en transformant Victoria Bach en trio avec Marie-Philip Poulin et Brianne Jenner, et Sarah Nurse obtenant du temps de glace avec Sarah Fillier et Emily Clark.

Knight entre dans le livre des records

L’attaquante américaine Hilary Knight a établi un record de tous les temps en carrière au championnat mondial de hockey féminin jeudi, et elle n’a pas fini d’en ajouter.

Le but et l’aide de Knight dans une victoire de 12-1 en quart de finale contre la Hongrie lui ont donné 87 points pour surpasser la précédente marque de 86 de l’attaquante canadienne Hayley Wickenheiser.

🚨 RECORD BATTU ! 🚨

HILARY KNIGHT ÉTABLIT UN NOUVEAU RECORD POUR LA PLUS GRANDE CARRIÈRE Points !

“Je comprends à quel point c’est une récompense, donc tout ce que je peux dire, c’est que c’est vraiment un honneur”, a déclaré Knight.

“Je m’en voudrais de ne pas mentionner que je joue avec les meilleurs joueurs du monde nuit après nuit lorsque nous nous équipons pour l’équipe américaine. Pouvoir jouer avec d’autres personnes, ainsi que la créativité et la compétitivité, cela vous permet de continuer.”

La joueuse de 33 ans de Sun Valley, Idaho, a ajouté à son record de buts de tous les temps en tournoi avec sa 51e place en carrière.

Knight a battu ce record précédemment détenu par l’ancien capitaine américain Cammi Granato (44) lors du championnat du monde de l’an dernier à Calgary.

Après ce qui semblait être une deuxième aide record en deuxième période, Knight a été assaillie par ses coéquipières près du banc des États-Unis pour célébrer.

Les buteuses ont finalement attribué une de ses aides à une coéquipière plus tard dans le match, mais le but de Knight au début de la troisième période a assuré que le record était le sien.

Knight a reçu une plaque et un maillot commémoratif après le match.

Une vidéo hommage a également été diffusée sur l’écran vidéo de l’aréna au centre de la patinoire.

“Ce que Hilary Knight signifie sur et hors de la glace pour le jeu de hockey est indescriptible. Cette étape n’est qu’une autre partie de cela”, a déclaré le capitaine américain Kendall Coyne Schofield.

“Vous voulez parler du nombre. La seule chose que vous ne voyez pas, c’est la constance du travail que Hilary Knight met jour après jour en dehors de ce tournoi, juste la mouture.

“Il y a une raison pour laquelle elle est capable de faire ce qu’elle fait à cet âge et à ce niveau à son 12e tournoi. Je sais qu’il reste beaucoup de hockey dans le numéro 21.”

La famille de Knight prête à témoigner

Les parents et le frère de Knight à Herning, au Danemark, pour assister à son jeu historique signifiaient beaucoup pour Knight car la pandémie de COVID-19 les avait empêchés d’assister au peu de compétition qu’il y avait au cours des deux dernières années.

“Nous n’avons pas eu de famille dans les tournois depuis très longtemps”, a déclaré Knight.

“Vous prenez en quelque sorte pour acquis que votre famille sera toujours là. Pour avoir une expérience où ils ne sont pas comme les Jeux olympiques et les championnats du monde avant, celui-ci signifiait plus simplement parce qu’ils étaient là.”

Hilary Knight des États-Unis (21 ans) en action lors d’une victoire 12-1 en quart de finale contre la Hongrie au Danemark jeudi, où elle a battu le record du plus grand nombre de points de tous les temps dans l’histoire du monde féminin. (Bo Amstrup, Ritzau Scanpix/Associated Press) Elle a remporté sept championnats du monde et une médaille d’or olympique en 2018 au cours de sa carrière de 16 ans avec les femmes américaines.

Knight a inscrit quatre buts et trois passes en cinq matchs pour les États-Unis invaincus avant les demi-finales de samedi.

“Nous sommes à mi-tournoi, alors vous devez vous concentrer là-dessus”, a déclaré Knight. “En fin de compte, nous voulons gagner un autre championnat du monde.”

En bonne compagnie

Elle a dépassé deux membres du Temple de la renommée du hockey sur la liste des points de tous les temps pendant le tournoi alors que la Canadienne Jayna Hefford s’est classée deuxième avec 83.

Wickenheiser a participé à 13 championnats du monde et Hefford à 12.

“Ils sont formidables pour le sport. Des pionniers”, a déclaré Knight.

“Je me souviens très bien de Wickenheiser qui a sauté par-dessus notre ligne bleue et a tiré sur l’étagère du haut dans l’un des tournois et s’est dit” qui est-ce? Je veux être comme ça “, mais la version américaine, non?”

5 Canadiennes sont dans le Temple de la renommée du hockey, et toutes ont joué à #WomensWorlds. James, Heaney, Goyette, Hefford & Wickenheiser a combiné pour 33 médailles d'or et 309 points (144G, 165A) en 221 matchs pour le Canada.

Knight compte son but en prolongation pour remporter le championnat du monde 2017 à Plymouth, Michigan, parmi les faits saillants de sa carrière.

L’équipe hôte avait menacé de boycotter son propre tournoi dans le but d’obtenir plus de soutien financier et compétitif de USA Hockey.

Les Américains y sont parvenus puis ont battu le Canada 3-2 en finale sur Knight’s OT winner.

« Juste ce que nous avons accompli hors glace, sur glace, c’était en quelque sorte ce livre de Disney qui a mis fin au tournoi », a déclaré Knight.

“C’était spécial. Bloquer un tir, l’envoyer à Kendall, Kendall conduisant et créant de l’espace pour moi. Je pourrais remplir cette belle poche et battre un excellent gardien de but, ça fait toujours du bien.”