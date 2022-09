Le Canada bat les États-Unis et remporte l’or aux mondiaux de hockey féminin

Le Canada a défendu son titre avec une victoire de 2-1 contre les États-Unis lors de la finale du championnat mondial de hockey féminin dimanche.

Brianne Jenner a marqué deux buts en deuxième période et la gardienne Ann-Renee Desbiens a effectué 20 arrêts dans le filet du Canada.

Abby Roque a marqué pour les Américaines et Nicole Hensley a stoppé 17 tirs dans la défaite.

Les Canadiens ont remporté l’or dans un troisième événement international majeur en l’espace d’un an.

Ils ont devancé les États-Unis 3-2 en prolongation il y a un peu plus d’un an à Calgary lors d’un championnat du monde reporté au mois d’août en raison de la pandémie de COVID-19.

Le Canada a également battu les États-Unis 3-2 lors de la finale olympique de hockey féminin en février à Pékin.

Cette équipe canadienne était un travail en cours tout au long du tournoi au Danemark alors que l’entraîneur-chef Troy Ryan jonglait avec ses lignes avant à la recherche d’une chimie.

Le Canada et les États-Unis ont tous deux renvoyé 18 joueurs de leurs formations olympiques. Les Américains semblaient absorber les changements d’alignement là-bas plus rapidement que le Canada.

Les É.-U. sont demeurés invaincus en finale, y compris une victoire de 5-2 sur leur grand rival en ronde préliminaire, avec un différentiel de buts de plus-47 comparativement à plus-22 pour le Canada.

En plus de déplacer la rondelle plus rapidement et plus proprement que lors de la défaite contre les États-Unis, le Canada a également défendu avec plus de ténacité dans la surface de réparation entre et sous les points de mise au jeu.

Desbiens maintient le Canada au sommet

Tirant de l’arrière 2-1, les États-Unis ont failli tirer même sur une paire d’occasions en avantage numérique en troisième période, et aussi dans une dernière minute furieuse avec Hensley tiré pour un attaquant supplémentaire.

Mais un Desbiens composé a résisté à la charge tout au long de la troisième période alors que le Canada a été dominé 12-6 au chapitre des tirs.

Le Canada et les États-Unis se sont affrontés en finale de tous les championnats du monde sauf un depuis le tournoi inaugural à Ottawa en 1990. Le Canada a perdu contre la Finlande en demi-finale de 2019.

Le Canada menait 2-0 sur une paire rapide de buts de Jenner jusqu’à ce que Roque réduise le déficit de moitié avec son quatrième but en avantage numérique du tournoi à 19:39 de la deuxième période.

Amanda Kessel a attiré les défenseurs canadiens et Desbiens vers elle et a enfilé une passe dans la bouche du but à un Roque incontrôlé pour marquer.

Les neuf buts de Jenner aux Jeux olympiques d’hiver de février ont égalé un record du tournoi, mais le vétéran n’a pas marqué au championnat du monde avant la victoire en demi-finale de samedi contre la Suisse.

REGARDER | Le Canada bat la Suisse en demi-finale :

Le Canada décroche son billet pour le match pour la médaille d’or des championnats du monde Les Canadiennes ont battu la Suisse 8-1 pour se qualifier pour le match pour la médaille d’or contre les États-Unis au Championnat mondial féminin de l’IIHF au Danemark.

Jenner a battu Hensley avec un tir du poignet juste en dessous du point de mise au jeu pour un but en avantage numérique à 10:54. Jenner a marqué son premier but dans la même zone, mais sous un angle plus aigu.

Elle a récupéré une passe de Marie-Philip Poulin sur les planches hautes, a pris la rondelle en profondeur et a menotté Hensley d’un tir bas du côté éloigné à 9:30.

Le Canada a dominé les É.-U. au chapitre des tirs 5-2 dans une première période sans but et est allé 0 contre 2 en supériorité numérique.

L’attaquant américain Alex Carpenter a frappé la barre transversale alors qu’il restait trois minutes à la période.

Le championnat féminin de 2023 aura lieu au Canada dans une ville qui n’a pas encore été annoncée, suivi par les États-Unis qui l’accueilleront en 2024.

Le Canada et les États-Unis s’affronteront également dans une série Rivalry de sept matchs cet hiver.

La Fédération internationale de hockey sur glace a introduit un championnat féminin de haut niveau la même année que les Jeux Olympiques pour la première fois en 2022 afin d’encourager les fédérations à investir de manière plus cohérente dans le hockey féminin.

Le champ de 10 pays au Danemark était moins la Russie après avoir été interdit par l’IIHF des tournois internationaux pour l’invasion de l’Ukraine par ce pays.

Les Tchèques décrochent le bronze

La République tchèque a atteint le dernier carré et le podium pour la première fois dimanche en battant la Suisse 4-2 pour la médaille de bronze.

Les Tchèques étaient entraînées au Danemark par Carla Macleod de Calgary, une ancienne défenseure de l’équipe canadienne.