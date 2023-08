Le Canada bat le Liban à la Coupe du monde de basketball masculin FIBA

RJ Barrett a marqué 17 points alors que le Canada a battu le Liban 128-73 à Jakarta, en Indonésie, dimanche, pour poursuivre son début parfait à la Coupe du monde de basketball masculin FIBA.

Trae Bell-Haynes a ajouté 15 points et huit passes décisives pour le Canada (2-0), qui a débuté par une impressionnante victoire de 95-65 contre la France. Le Canada a établi un record de points pour l’équipe nationale masculine senior – il en a marqué 126 contre la Jordanie lors de la Coupe du monde il y a quatre ans – et a établi un record du tournoi avec 44 passes décisives.

La FIBA ​​a commencé à tenir des records de passes décisives en 1984.

Après avoir enregistré 27 points lors de ses débuts en Coupe du monde, Shai Gilgeous-Alexander a récolté 12 points, cinq rebonds et cinq passes décisives en 17 minutes. Le Canada a utilisé 11 joueurs et neuf ont atteint le double des chiffres ; les autres étaient Melvin Ejim (13), Kelly Olynyk (12), Zach Edey (12), Nickeil Alexander-Walker (12), Kyle Anderson (10) et Dillon Brooks (10).

Barrett a dominé l'équipe avec 17 points dans un match où le Canada a battu le Liban par plus de 50.

Le Canada a tiré à 71 pour cent et a joué sans Lu Dort, qui a tenu le coup avec douleur. L’ancien joueur de la NBA, Omari Spellman, a mené le Liban avec 16 points.

Le Canada affrontera la Lettonie mardi lors de son dernier match de groupe, tandis que le Liban affrontera la France.

