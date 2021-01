EDMONTON, Alberta: Spencer Knight du Boston College a effectué 27 arrêts et les États-Unis ont ouvert la première et la deuxième période avec des rafales de deux buts pour battre la Suède 4-0 jeudi soir et remporter le groupe B au championnat du monde de hockey junior.

Les États-Unis affronteront la Slovaquie, quatrième du groupe A en quart de finale samedi.

Après avoir débuté avec une défaite de 5-3 contre la Russie, les États-Unis ont battu un record d’équipe trois blanchissages consécutifs, battant l’Autriche 11-0 et la République tchèque 7-0 pour organiser la confrontation avec la Suède pour la première place du groupe.

Drew Helleson du Boston College et Trevor Zegras de l’Université de Boston ont marqué dans les quatre premières minutes, et Ryan Johnson du Minnesota et Alex Turcotte du Wisconsin se sont rapprochés rapidement au début de la seconde.

La Suède a perdu en temps réglementaire au tour préliminaire pour la première fois depuis sa chute de 2-0 face au Canada en 2006.

Dans les autres quarts de finale, le champion en titre, le Canada, affrontera la République tchèque, la Suède affrontera la Finlande et la Russie affrontera l’Allemagne.

Plus tôt, Dylan Cozens a marqué deux fois, Devon Levi a effectué 18 arrêts et le Canada a battu la Finlande 4-1 pour remporter le groupe A.

Dylan Holloway et Peyton Krebs ont également marqué pour aider le Canada à terminer le jeu de poule 4-0. Brad Lambert a marqué pour la Finlande.

Lors du premier match de la journée, la République tchèque a pris la dernière place du groupe B en quarts de finale, devançant l’Autriche 7-0. L’Autriche a terminé 0-4 et a une fiche de 0-21 dans l’épreuve.

Martin Lang a marqué deux fois pour la Finlande. Simon Kubicek, Filip Prikryl, Pavel Novak, David Juricek et Jan Mysak ont ​​ajouté des buts et Nick Malik a effectué 15 arrêts.

