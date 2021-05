Le Canada autorise le vaccin Pfizer pour les 12 ans et plus

La Food and Drug Administration des États-Unis devrait également autoriser le vaccin de Pfizer pour les jeunes d’ici la semaine prochaine, mettant en place des vaccins pour beaucoup avant le début de la prochaine année scolaire. L’annonce intervient à peine un mois après que la société a constaté que son tir, qui est déjà autorisé pour les 16 ans et plus, offrait également une protection au groupe plus jeune.