Le Canada autorise le vaccin Covid d’AstraZeneca, le troisième

L’organisme canadien de réglementation des médicaments a autorisé vendredi le vaccin AstraZeneca ainsi qu’une version de celui-ci développée par le Serum Institute of India. Le vaccin, qui a été développé avec l’Université d’Oxford, n’a pas encore été autorisé aux États-Unis, mais a joué un rôle clé dans le déploiement rapide de la vaccination en Grande-Bretagne.

L’ajout d’un troisième vaccin, en plus des offres de Moderna et de Pfizer-BioNTech, pourrait aider le Canada à atténuer le mécontentement croissant face à la lenteur de la vaccination dans le pays.

«Les vaccins continueront d’arriver de plus en plus vite», a déclaré le premier ministre Justin Trudeau lors d’une conférence de presse. «Nous avons maintenant un troisième vaccin sûr et efficace.»

M. Trudeau a déclaré que le gouvernement s’attend à recevoir, d’ici quelques jours, environ 500 000 doses sur un ordre de deux millions de doses de la version Serum Institute du vaccin, connue sous le nom de Covishield. Environ 20 millions de doses commenceront à arriver d’AstraZeneca au printemps.