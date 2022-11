Le Canada aurait-il dû avoir trois pénalités VAR contre la Belgique?

Nous analysons chaque décision VAR prise au cours des 64 matchs de la Coupe du monde 2022. Découvrez pourquoi le Canada n’a obtenu qu’une seule des trois pénalités VAR possibles contre la Belgique.

Après chaque match, nous examinons les incidents majeurs pour examiner et expliquer le processus en termes de protocole VAR et des Lois du Jeu.

– Examen complet du VAR de la Coupe du monde : chaque décision analysée

Renversement du VAR : Penalty pour le handball par Carrasco

Qu’est-il arrivé: Le tir de Tajon Buchanan à la huitième minute a été bloqué par Yannick Carrasco. Le joueur canadien a immédiatement fait appel pour un penalty, mais le match a continué.

Décision VAR : Penalty manqué par Alphonso Davies.

Le tir de Tajon Buchanan atteint le bras tendu de Yannick Carrasco. Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Examen VAR : Une décision simple pour le VAR, Juan Soto du Venezuela.

Le bras de Carrasco était loin de son corps et avait créé une barrière au but, et dans le jeu moderne, ce genre d’incident est récompensé comme handball.

Le joueur belge a été averti, l’infraction étant un avertissement automatique.

Pénalité possible : Faute de Vertonghen sur Buchanan

Qu’est-il arrivé: À la 13e minute, Buchanan est descendu dans la surface après un défi de Jan Vertonghen, mais le drapeau est levé pour hors-jeu.

Décision VAR : Pas de pénalité.

Jan Vertonghen attrape Tajon Buchanan, mais il a d’abord touché le ballon. Richard Heathcote/Getty Images

Examen VAR : Une situation étrange, car l’adjoint s’est complètement trompé de hors-jeu. Le ballon a en fait été renvoyé vers son propre but par Eden Hazard, et non par un joueur canadien, il n’y a donc pas eu d’infraction de hors-jeu possible. Cependant, la faute possible de Vertonghen s’est produite avant que l’arbitre zambien Janny Sikazwe ne siffle pour arrêter le jeu, donc une révision VAR pour une pénalité était toujours possible.

Une rediffusion a montré que Vertonghen avait mis le pied sur le ballon avant d’attraper Buchanan, ce qui est absolument crucial pour déterminer si la décision est soumise à un examen VAR. Sans cette touche, le hors-jeu aurait été annulé et un penalty accordé au Canada.

Sanction possible : Faute de Witsel sur Laryea

Qu’est-il arrivé: Peu de temps avant la mi-temps, Richie Laryea a fait irruption dans la surface alors qu’il courait côte à côte avec le Belge Axel Witsel et est tombé en réclamant un penalty.

Décision VAR : Pas de pénalité.

Richie Laryea tombe sous la pression d’Axel Witsel. ANP via Getty Images

Examen VAR : Le genre de décision qu’il vaut mieux laisser à l’arbitre sur le terrain, plutôt qu’au VAR.

Bien qu’il y ait certainement un contact de Witsel sur Laryea, ce n’est pas en faisant un défi. Cela n’exclut pas la possibilité d’un penalty, mais ce ne serait pas une erreur claire et évidente de la part de l’arbitre de ne pas en attribuer un avec les joueurs courant côte à côte.