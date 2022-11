Le Canada aurait gagné sans le Belge Courtois

AL RAYYAN, Qatar – Malgré un effort fougueux du Canada lors de sa première apparition en Coupe du monde depuis 1986, la Belgique a remporté le match d’ouverture du groupe F mercredi, 1-0, grâce à trois gros arrêts du gardien belge Thibaut Courtois et au moins un raté. pénalité qui aurait dû jouer en faveur du Canada.

Le Canada a eu une première occasion de prendre les devants après avoir obtenu un penalty en moins de 10 minutes, mais l’effort d’Alphonso Davies a été bloqué par Courtois. Le Canada n’a toujours pas marqué de but en Coupe du monde. Juste avant la fin de la première mi-temps, le Belge Michy Batshuayi a marqué sur un long ballon.

Voici Julien Laurens d’ESPN avec réaction et analyse du Qatar.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Une nuit cruelle mais fière pour le Canada

Le football peut parfois être cruel – et les Canadiens, lors de leur premier match de Coupe du monde depuis 1986, l’ont certainement vécu contre la Belgique.

Contrairement aux autres équipes de ce tournoi, elles n’ont montré aucune nervosité dès le coup de sifflet d’ouverture. Ils ont joué au football offensif avec mouvement, intensité et passion, poussés par le bruit et le soutien des 10 000 Canadiens à l’intérieur du stade Hamad Bin Ali. Le plan de jeu de leur manager John Herdman était parfait : Pas de temps sur le ballon pour Kevin De Bruyne ou Eden Hazard, pressant haut et utilisant bien la largeur du terrain.

Stephen Eustaquio (quel joueur) et le vétéran Atiba Hutchinson — 39 ans, le joueur le plus âgé de cette Coupe du monde et seul membre de l’équipe en vie pour la dernière apparition du Canada en Coupe du monde en 1986 — dirigeaient le milieu de terrain. Ils se sont créés des occasions et ont mené le Canada à 2,35 buts attendus, ou xG, contre seulement 0,58 xG pour leur adversaire.

Le gardien belge Thibaut Courtois empêche Alphonso Davies d’avoir marqué le premier but en Coupe du monde de l’histoire du Canada. Julian Finney/Getty Images

Le Canada a été la meilleure équipe pendant la majeure partie du match et peut être fier d’eux-mêmes, mais ils auront des regrets. Une erreur défensive sur le long ballon de Toby Alderweireld et ils encaissent un but juste avant la pause. Comme disait Nelson Mandela : « Vous ne perdez jamais. Vous gagnez ou vous apprenez.

Cette équipe du Canada aurait dû beaucoup apprendre contre la Belgique.

2. Courtois, roi des stylos et sauveur de la Belgique

Sans lui, le Real Madrid n’aurait pas remporté la Ligue des champions la saison dernière et la Belgique n’aurait pas fait un début victorieux dans cette Coupe du monde.

Courtois est redevenu grand pour son pays, comme tant de fois dans le passé, sauvant le penalty de Davies après 11 minutes confirmant qu’il est le roi des stylos. En 2022, il a sauvé cinq coups de pied sur les neuf qu’il a affrontés – c’est un ratio impressionnant de 55,55% de pénalités sauvées, et de loin le plus élevé d’Europe. Depuis qu’il a rejoint le Real Madrid en 2018, il a fait face à 22 pénalités et en a sauvé six – mais quatre de ces six se sont produits en 2022.

Courtois a effectué un autre arrêt un peu plus tard dans le match sur un tir d’Alistair Johnston d’un angle serré, et un confortable en seconde période sur une tête de Cyle Larin qui était l’une des meilleures chances du Canada de la soirée.

Dans ce qui était une très mauvaise performance de la Belgique, Courtois était vraiment la seule lumière. Le reste était si médiocre – la troisième équipe de la dernière Coupe du monde n’était pas une menace pour l’avenir, a lutté défensivement et a concédé des occasions et des situations dangereuses.

C’était très peu convaincant et laborieux depuis la Belgique – mais quand vous avez le meilleur gardien de but actuel du monde, cela vous facilite la vie.

3. Une soirée off pour Hazard et De Bruyne

Nous voulions voir Eden Hazard et Kevin De Bruyne prendre le terrain pour différentes raisons.

Pour De Bruyne, la tâche était d’être le chef d’orchestre de cette équipe belge, de prendre le contrôle du jeu et d’être la force créatrice. Au lieu de cela, il a pratiquement tout faux. Il a oublié un Youri Tielemans libre à deux reprises en première mi-temps. Juste après l’heure de jeu, il a gaspillé une belle contre-attaque avec un mauvais ballon pour Batshuayi et a ensuite décoché son tir en bonne position au-dessus de la barre.

C’était une performance très différente du KDB que nous avons connu à Manchester City, peut-être en grande partie parce que le casting de soutien autour de lui n’est pas du même niveau que celui qu’il a dans son club mais quand même : on attend plus de lui . C’est son rôle de porter cette équipe.

Pour Hazard, l’objectif était de montrer que, même à court de forme physique, il pouvait encore avoir un impact sur un match comme celui-ci. Hélas, malgré quelques bonnes touches et virages, la démonstration du capitaine n’était pas assez bonne.

Il est sorti après 60 minutes sans créer d’occasions, seulement 76% de passes précises et seulement deux dribbles réussis. Il a cependant été victime d’une faute quatre fois, ce qui montre qu’il a encore de la vie en lui, mais ce n’est pas suffisant pour le moment.

Le manager Roberto Martinez a été très fidèle au joueur de 31 ans qui joue rarement au Real Madrid, le gardant dans l’équipe à tout prix. Il est peu probable qu’il le laisse tomber pour le match contre le Maroc dimanche, mais Hazard, comme De Bruyne, sera sous pression pour faire mieux que contre le Canada.

Notes des joueurs

Belgique: Courtois 8, Dendoncker 5, Alderweireld 6, Vertonghen 4, Castagne 5, Tielemans 3, Witsel 4, Carrasco 4, De Bruyne 4, Hazard 4, Batshuayi 6

Sous-titres : Onana 5, Openda 4, Meunier 4, Trossard 4

Canada: Borjan 5, Johnston 6, Vitoria 5, Miller 6, Hoilett 6, Larin 5, Hutchinson 7, Eustaquio 7, Laryea 6, , Buchanan 6, Millar 5, Davies 6, David 5

Sous-titres : Osorio 5, Kone 5, Adekugbe 5

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Stephen Eustaquio, Canada

Le milieu de terrain de Porto a dirigé ce match jusqu’à son remplacement après 81 minutes. Eustaquio, 25 ans, était partout, récupérant neuf fois le ballon et créant deux occasions pour son équipe tout en jouant avec intensité, intelligence et flair. Cela a été sa saison décisive au Portugal et contre la Belgique, il a de nouveau montré à quel point il est talentueux.

Le pire : Youri Tielemans, Belgique

Ce fut une soirée difficile pour le milieu de terrain de Leicester, à tel point que son entraîneur a décidé de le retirer à la mi-temps pour faire venir Amadou Onana. Tielemans n’a tout simplement pas eu d’impact sur le match, se retrouvant placé trop haut, ne faisant que 13 passes en 45 minutes, presque aucun attaquant. Ce fut une performance vraiment décevante.

Faits saillants et moments marquants

Le Canada est sorti dès le premier coup de sifflet avec intensité et rythme, et ils ont immédiatement mis la pression sur la Belgique. Il semblait que le Canada sortirait bientôt devant lorsqu’un ballon de la main a été sifflé à la 10e minute.

Alphonso Davies, l’arrière latéral du Bayern Munich et leader du Canada, est intervenu, mais le gardien belge Thibaut Courtois a poursuivi sa récente course de bonne forme sur les tirs au but, et il a refusé Davies.

Le Canada avait dominé la première mi-temps et était l’équipe la plus dangereuse, même au-delà de sa chance de pénalité manquée. À la 43e minute, le nombre de buts attendus (xG) du Canada était de 1,81 tandis que celui de la Belgique n’était que de 0,15.

Mais le football ou le football – peu importe comment vous l’appelez – est un jeu amusant : une équipe peut être le “pire” côté mais toujours être le côté gagnant. Avec un long ballon lobé au-dessus du sommet à la 44e minute, Michy Batshuayi a donné l’avantage à la Belgique 1-0 contre le cours du jeu.

BATSHUAYI MET LA BELGIQUE DEVANT 🇧🇪 pic.twitter.com/s6ED21MAYH – Football FOX (@FOXSoccer) 23 novembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

L’entraîneur canadien John Herdman raconte ce qu’il a dit à ses joueurs après le match : “Je leur ai dit qu’ils appartenaient ici, et nous allons aller et ‘F’ Croatie. C’est aussi simple que possible.” (NDLR : le Canada est dans le groupe F pour la Coupe du monde.)

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Le 11 de départ de la Belgique contre le Canada avait une moyenne d’âge de 30 ans et 181 jours. C’est le plus ancien départ11 d’un match de Coupe du monde 2022 à ce jour, et le plus ancien pour la Belgique depuis le 20 juin 1998 contre le Mexique.

Le Canada est la première équipe à tenter au moins 14 tirs en première mi-temps sans marquer de but et piste à la mi-temps d’un match de Coupe du monde depuis 1986.

Le Canada est la première équipe de la Coupe du monde à tenter 14 lancers et tirer un penalty sans marquer de but en première mi-temps depuis 1978.

Suivant

Belgique: Le groupe F reprend le dimanche 27 novembre, où la Belgique affrontera le Maroc à 8 h HE. Ensuite, la Belgique affrontera la Croatie le jeudi 1er décembre à 10 h HE.

Canada: Le groupe F reprendra le dimanche 27 novembre, où le Canada affrontera la Croatie à 11 h HE. Ensuite, le Canada affrontera le Maroc le jeudi 1er décembre à 10 h HE.