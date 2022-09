Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le lundi 19 septembre serait un jour férié fédéral et un jour de deuil alors que la reine Elizabeth II est enterrée au Royaume-Uni

«Nous travaillerons avec les provinces et les territoires pour essayer de voir que nous sommes alignés sur cela», a déclaré Trudeau lors d’une conférence de presse au Nouveau-Brunswick mardi. «Il reste encore quelques détails à régler, mais il sera important de déclarer une occasion pour les Canadiens de faire leur deuil lundi.»

“Donc, pour notre part, nous ferons savoir aux employés fédéraux que lundi sera un jour de deuil”, a-t-il ajouté.

Trudeau a déclaré que le gouvernement fédéral était en pourparlers avec le gouvernement du Royaume-Uni et les bureaux des chefs de l’opposition pour déterminer qui composerait la délégation de fonctionnaires canadiens se rendant aux funérailles de la reine.

D’autres pays du Commonwealth ont déjà annoncé des jours fériés pour commémorer le décès de la reine : le Royaume-Uni aura un jour férié lundi pour les funérailles, marquant le dernier jour des 10 jours de deuil, et l’Australie et la Nouvelle-Zélande auront des jours fériés le 22 septembre. et 26 respectivement.

Le Canada est toujours au milieu de sa période de deuil officiel pour le monarque au règne le plus long du pays, avec plusieurs événements commémoratifs prévus à Ottawa après les funérailles de lundi. Il y aura un service commémoratif sur invitation seulement à la cathédrale Christ Church, avec des représentants du gouvernement, des dignitaires et d’autres invités, ainsi qu’un défilé avec les Forces armées canadiennes et la GRC, une salve de 96 coups de canon et un avion de chasse CF-18 survol.

Le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a tweeté samedi qu’il y aurait une “session spéciale” de la Chambre des communes jeudi pour donner aux députés la possibilité de rendre hommage à la reine Elizabeth II.

Le Parlement du Canada devait reprendre le 19 septembre, mais avait déjà été retardé d’un jour pour les funérailles de la reine.



Avec des fichiers de Tom Yun et Rachel Aiello de CTVNews.ca