Le Canada aura bientôt de nouvelles règles sur les carburants propres. Voici ce qu’ils vous coûteront lorsque vous ferez le plein

Alors que le calendrier bascule en juillet, une politique fédérale tant attendue entrera en vigueur visant à réduire la quantité de pollution causée par les voitures et les camions, tout en essayant de maintenir les prix à la pompe abordables.

Le règlement sur les carburants propres a été proposé pour la première fois en 2016, mais il a subi des retards et des révisions en cours de route.

Bien que la nouvelle politique se heurte à une opposition politique, elle a reçu le soutien de plusieurs groupes environnementaux. L’industrie l’aime aussi.

« Je tiens à rassurer les Canadiens sur le fait que c’est une bonne politique, c’est un bon règlement, il apportera d’importants [emission] réductions », a déclaré Bob Larocque, président et chef de la direction de l’Association canadienne des carburants, qui représente les entreprises qui transforment le pétrole brut et mettent des produits sur le marché.

Selon les experts, il n’y aura pas beaucoup de changement dans les prix à la pompe à travers le pays le 1er juillet, même s’il y aura une augmentation notable dans plusieurs années.

Cela s’ajoute aux taxes provinciales et fédérales existantes sur le carburant, qui inciteront probablement davantage de conducteurs à passer aux véhicules électriques.

Les impacts de la réglementation sur les prix dépendront en grande partie de la manière dont les raffineries et l’industrie du carburant décideront de se conformer, ce qui, selon les experts, reste une grande inconnue.

L’industrie à bord

La norme sur les carburants propres entre en vigueur le jour de la fête du Canada, mais les exigences à respecter sont relativement faciles pour les raffineurs et les importateurs de carburant.

Ajoutez à cela le fait que de nombreuses provinces ont déjà règlements sur les carburants propres ou les mélanges de carburants en place, et les experts ne prédisent pas un changement immédiat des prix à la pompe.

Les compagnies pétrolières ont différentes façons de se conformer aux nouvelles réglementations fédérales sur les carburants propres, y compris l’installation d’installations de capture et de stockage du carbone dans les raffineries. (Kyle Bakx/CBC)

« La politique a un démarrage assez lent parce que ce qu’elle exige est dans une certaine mesure encore moins que ce qui est réellement exigé des autres politiques préexistantes », a déclaré Michael Wolinetz, un partenaire de Navius ​​Research, basé à Vancouver, qui fournit des services de conseil sur l’énergie et l’environnement.

« Nous ne nous attendons pas à ce que la politique ait un véritable impact avant 2025 environ. »

L’une des raisons pour lesquelles l’industrie aime la politique est que le gouvernement fédéral n’impose pas de méthode spécifique pour réduire la pollution du secteur des transports, mais laisse plutôt aux entreprises individuelles le soin de choisir comment elles veulent se conformer.

Les entreprises doivent atteindre chaque année des objectifs de réduction des émissions de carbone en obtenant des crédits grâce à l’amélioration des installations de production (comme la construction d’une installation de capture et de stockage du carbone dans une raffinerie), en réduisant l’intensité carbone du carburant réel (en ajoutant plus d’éthanol, par exemple) et en proposant la recharge des véhicules électriques et le ravitaillement en hydrogène des véhicules.

Il existe également un système d’échange de crédits qui permet aux entreprises de dépenser de l’argent pour se conformer.

Selon les experts, ajouter plus d’éthanol à l’essence et au diesel est probablement la façon la plus courante pour l’industrie de se conformer, car cela se fait déjà, mais en plus petites quantités.

Douleur aux pompes

À mesure que les besoins en carburant propre augmenteront, les prix à la pompe augmenteront également, car les sociétés pétrolières devront faire face à des dépenses plus élevées, telles que l’achat de plus de biocarburants.

D’ici 2030, le Bureau parlementaire du budget prévoit une augmentation des prix de 17 cents le litre — bien qu’il avertisse que cela est considéré comme une limite supérieure. Les experts sont d’accord, affirmant que cette estimation est probablement l’impact maximal sur les prix.

« Il n’y a aucune chance pour cent que ce soit pire que ce que dit le Bureau parlementaire du budget », a déclaré Wolinetz, qui prédit un impact sur les coûts de moins de 10 cents le litre d’ici 2030.

L’augmentation du coût de l’essence et du diesel, en plus des taxes provinciales et fédérales existantes sur le carburant, pourrait pousser les conducteurs à passer aux véhicules électriques. (Sara Frizzell/CBC)

Environnement et Changement climatique Canada estime une augmentation du prix à la pompe d’ici 2030 entre 6 et 13 cents le litre d’essence. Cela s’ajoute aux 37 cents que la taxe sur le carbone pourrait ajouter à un litre d’essence d’ici 2030, ainsi qu’à tous les autres impôts fédéraux et provinciaux (et quelques municipales) les taxes perçues sur l’achat d’essence et de diesel.

Il faut également tenir compte de la volatilité des prix du pétrole et du coût de production et de transport du carburant. Additionnez tout cela et les experts disent que la douleur à la pompe pourrait entraîner une forte augmentation des ventes de véhicules électriques au cours de la prochaine décennie.

« [On] Le 1er juillet, les gens ne remarqueront vraiment rien. Mais chaque année, à mesure que cet objectif commence à se lier de plus en plus, la courbe des coûts commence à devenir assez raide », a déclaré Ross McKitrick, professeur d’économie à l’Université de Guelph en Ontario, coauteur d’une étude modélisant l’économie effets de la réglementation sur les carburants propres.

Ottawa est d’accord avec les prix élevés à la pompe, a-t-il dit, car « ils veulent juste essayer d’inciter les gens à passer aux véhicules électriques ».

Les émissions d’échappement en hausse

L’accent mis par le gouvernement fédéral sur la réduction de l’intensité carbonique des carburants est compréhensible, compte tenu de l’augmentation de 16 % des émissions du secteur des transports depuis 2005.

Dans l’ensemble, les émissions d’échappement de toutes les voitures, camions, VUS et véhicules de transport de marchandises constituent un obstacle majeur à l’atteinte par le Canada de ses objectifs climatiques.

Le secteur des transports est la deuxième plus grande source d’émissions au pays – derrière le secteur pétrolier et gazier – représentant environ 25 % des émissions totales.

Pour réduire l’intensité carbone du carburant, les experts affirment que l’ajout d’éthanol est généralement l’option la plus abordable, suivi du biodiesel et du diesel renouvelable. (Kyle Bakx/CBC)

« Si nous voulons réellement atteindre nos objectifs de réduction des émissions, c’est le genre de politique que nous devons mettre en œuvre », a déclaré Michelle Coates Mather, directrice exécutive de l’Alliance canadienne des transports, un groupe de réflexion à but non lucratif qui étudie l’avenir du transport routier.

Le Canada se classe bien en dessous de la médiane mondiale pour l’utilisation des biocarburants, selon un étude publiée par l’organisation en février.

Augmentation de la demande de biocarburants

Produire plus d’éthanol au Canada semble être une solution naturelle, compte tenu de la quantité de canola et de soya cultivés. Cependant, le pays doit déjà compter sur les importations pour répondre aux exigences fédérales et provinciales existantes.

« Nous importerons. Nous importons depuis longtemps de l’éthanol d’Amérique, donc ce n’est pas un changement », a déclaré Ian Thomson, président d’Advanced Biofuels Canada, une association industrielle.

Pourtant, a déclaré Thomson, la réglementation sur les carburants propres pourrait modifier considérablement le secteur des biocarburants du pays en raison de l’augmentation de la demande dans les années à venir.

« Cela change le visage de l’industrie », a-t-il déclaré.

REGARDER | Pourquoi le gouvernement fédéral introduit une réglementation sur les carburants propres : Ottawa défend la mise en œuvre du règlement sur les carburants propres Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, affirme que le gouvernement fédéral aidera les Canadiens de l’Atlantique à « abandonner le mazout domestique ».

Les entreprises canadiennes ont largement compté sur l’importation d’éthanol américain produit à partir de maïs. Dans le passé, les importations venaient d’aussi loin que le Brésil, où l’éthanol est produit à partir de canne à sucre.

À mesure que les exigences de la réglementation sur les carburants propres augmentent chaque année, la quantité d’éthanol, de biodiesel et de diesel renouvelable augmentera.

Le Canada doit augmenter la quantité de production de biocarburants, sinon « nous pourrions dépendre des États-Unis d’ici 2030 pour jusqu’à 15 % de notre carburant, ce que nous ne faisons pas aujourd’hui », a déclaré Larocque, de l’Association canadienne des carburants.

La demande d’éthanol pourrait monter en flèche, d’autant plus que de plus en plus d’États américains adoptent leurs propres politiques de carburant propre.

« Vous faites face à la difficulté que tout d’un coup, tout le monde cherche le [same] produit à la fois », a déclaré McKitrick de l’Université de Guelph.

« La plupart des risques ici sont liés à des surprises de coûts à la hausse, plutôt qu’à la baisse. »