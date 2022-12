Le Canada atteint un nombre record de locataires selon RBC

TORONTO-

Les économistes de la Banque Royale du Canada affirment que le pays a atteint un nombre record de locataires, le nombre de locataires ayant augmenté de trois fois le taux de propriétaires au cours de la dernière décennie.

L’économiste en chef adjoint Robert Hogue et l’économiste Rachel Battaglia affirment dans un rapport que les deux tiers des ménages canadiens étaient propriétaires de leur maison en 2021, mais que le nombre de locataires canadiens augmente encore plus rapidement.

Les données du recensement qu’ils ont analysées montrent que près de cinq millions de ménages ont loué la maison dans laquelle ils vivaient l’année dernière, contre 4,1 millions dix ans plus tôt.

Les économistes affirment que les milléniaux nés entre 1981 et 1996 alimentent une partie de la croissance de la location parce que leurs taux de propriété sont inférieurs à ceux des générations précédentes au même âge et qu’ils sont confrontés à des prix immobiliers encore plus élevés que leurs prédécesseurs.

Les baby-boomers nés entre 1946 et 1964 jouent également un rôle, dépassant les millénaires en tant que groupe de locataires à la croissance la plus rapide au cours de la dernière décennie.

Les économistes prédisent que cette demande croissante exercera une pression “énorme” sur le parc de logements locatifs du pays et nécessitera des efforts concertés de la part des décideurs, des promoteurs et des constructeurs pour répondre à ces besoins.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 7 décembre 2022.