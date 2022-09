Le Canada atlantique commence à évaluer et à nettoyer les dommages causés par Fiona

Les habitants du Canada atlantique commencent à évaluer les dégâts et à nettoyer après que la tempête post-tropicale Fiona a balayé la région samedi.

Juste après 5 heures du matin, Fiona se précipitait toujours sur certaines parties de Terre-Neuve-et-Labrador, certaines régions étant confrontées à des vents soutenus de 90 km/h et à des ondes de tempête, selon Environnement Canada.

La tempête se dirige vers le golfe du Saint-Laurent et le sud-est du Québec.

Environnement Canada indique que Fiona se dissipera une fois qu’elle se déplacera au-dessus de la mer du Labrador et que les conditions s’amélioreront plus tard ce matin.

À Terre-Neuve, certaines maisons ont été emportées ou rasées, d’autres ont été inondées, des routes ont été emportées et des personnes ont été évacuées

En Nouvelle-Écosse, des centaines de milliers de personnes étaient sans électricité samedi, et les Forces armées canadiennes ont été appelées pour aider à rétablir l’électricité. Deux municipalités du Cap-Breton ont déclaré l’état d’urgence.

La dévastation d’un jour : scènes des dommages de Fiona à travers le Canada atlantique En quelques heures, la tempête post-tropicale Fiona a causé des destructions et des bouleversements dans les quatre provinces de l’Atlantique, ainsi que dans l’est du Québec. Voyez une partie de l’impact recueillie par les équipes de CBC News.

Ottawa a également approuvé la demande de financement de la Nouvelle-Écosse pour une aide en cas de catastrophe afin d’aider les municipalités à réparer les infrastructures endommagées et à aider les particuliers et les petites entreprises à payer les pertes non assurées

À l’Île-du-Prince-Édouard, des vents ont atteint 150 km/h et près de 100 millimètres de pluie sont tombés, des maisons et des entreprises ont été endommagées et inondées, et à un moment donné, environ 95 % des clients de Maritime Electric ont perdu l’électricité.

Au Nouveau-Brunswick, des routes ont été inondées, un pont a été détruit et des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité.

Les pannes d’électricité sont encore généralisées dimanche matin, avec plus de 350 000 clients dans le noir à travers les quatre provinces de l’Atlantique, dont près de 275 000 en Nouvelle-Écosse.