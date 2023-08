Le Canada assouplit les ordres d’évacuation après que les incendies de forêt en Colombie-Britannique ont forcé des milliers de personnes à évacuer

Les pompiers canadiens ont commencé à assouplir les ordres d’évacuation dans une région pittoresque de la Colombie-Britannique, la perspective d’un meilleur temps laissant espérer que la bataille pour contenir les incendies de forêt, ont annoncé mardi les autorités.

Au nord, dans les Territoires du Nord-Ouest, un week-end de températures plus fraîches, de vents favorables et de quelques pluies ont permis aux équipes de pompiers à l’extérieur de la capitale provinciale de Yellowknife de concentrer leurs efforts sur l’extinction de l’incendie après avoir passé des jours à l’empêcher d’avancer sur la ville.

Ce ne sont là que deux des 386 incendies de forêt qui, selon les autorités, brûlent actuellement au Canada, qui a connu un nombre record d’incendies de forêt cette année. Les incendies ont chassé des dizaines de milliers de personnes de leurs maisons et ont également envoyé de la fumée dans certaines parties des États-Unis.

LE CANADA COMBAT LA PIRE SAISON DES FEUX DE FORÊT DE L’histoire, ALORS QUE L’AMÉRIQUE DU NORD EST ENGLOBÉE PAR LA FUMÉE

Les responsables du sud de la Colombie-Britannique étaient optimistes quant à la lutte contre les incendies de forêt qui ont fait rage pendant des jours dans la vallée de l’Okanagan et menaçant les villes de la région de Kelowna, une destination estivale située à environ 90 milles au nord de la frontière américaine.

« Je dois dire que je commence vraiment à sentir que nous franchissons le cap de cet incendie et que l’une des principales mesures à cet égard est l’annulation de certains ordres d’évacuation », a déclaré le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund. « J’ai l’impression que nous pourrions également prendre un peu de recul en ce qui concerne la météo. »

Brolund a estimé que l’incendie avait détruit moins de 70 structures à West Kelowna et moins de 20 sur les terres de la Première Nation de Westbank. À ce jour, aucune perte de vie ou personne disparue n’a été signalée.

Il a déclaré que les montagnes étaient enveloppées de fumée depuis que l’incendie avait progressé la semaine dernière et que le paysage serait différent lorsque le ciel se dégagerait. « Cela pourrait être assez dramatique de commencer à voir ce que nous avons perdu là-bas », a-t-il déclaré.

Au total, environ 27 000 personnes en Colombie-Britannique ont reçu des ordres d’évacuation, et 35 000 autres sont en alerte pour être prêtes à évacuer à court préavis.

Dans la vallée de l’Okanagan, les ordres d’évacuation ont été levés dans certaines parties de Smith Creek, Tallus Ridge et Rose Valley. Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la préparation climatique de la Colombie-Britannique, a déclaré que les ordres d’évacuation avaient été rétrogradés en alertes dans certaines parties de West Kelowna, de la Première Nation de Westbank et de Lake Country.

« Nous ne sommes certainement pas sortis du bois, mais je suis vraiment réconforté par ce que j’ai vu sur le terrain », a déclaré le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby. Il s’exprimait à West Kelowna après avoir effectué un tour en hélicoptère.

Il a ajouté qu’il faudra beaucoup de temps aux familles qui ont perdu leur logement pour se rétablir.

« C’est une période vraiment terrible pour les gens », a déclaré Eby.

LA COLOMBIE-BRITANNIQUE DU CANADA DÉCLARE L’ÉTAT D’URGENCE ALORS QUE DES MILLIERS SONT FORCÉS D’ÉVACUER KELOWNA

Le ministre de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique a déclaré qu’une ordonnance restreignant les déplacements vers de nombreuses communautés de l’intérieur sud de la province en raison d’incendies de forêt serait levée à minuit. Bowinn Ma a déclaré que les voyages non essentiels vers West Kelowna continuent d’être interdits et que les gens sont invités à rester à l’écart des régions de Lake Country et de Shuswap.

À Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, la mairesse Rebecca Alty a déclaré que l’incendie demeure une menace pour la communauté, mais que les pompiers s’efforcent « d’évaluer la quantité de travail qu’il faudra pour ramener le feu à une vadrouille (stade) et éliminer le menace pour la capitale. »

Alty a déclaré que ce processus pourrait prendre quelques jours.

La ministre du Territoire, Caroline Wawzonek, a déclaré que le gouvernement travaillait sur des plans pour aider les personnes évacuées et préparait leur retour. « Nous sommes désormais en mesure de commencer à faire ce travail acharné », a-t-elle déclaré.

Les flammes ont été maintenues à environ 9 milles de Yellowknife, qui est restée pratiquement vide après que presque tous les 20 000 habitants ont fui pour se mettre en sécurité la semaine dernière.

Jennifer Young, agente d’information pour l’Organisation de gestion des urgences de la province, a déclaré lors d’une conférence de presse lundi soir que les incendies de forêt avaient poussé un total de 25 900 personnes à quitter leur domicile sur le territoire, soit environ 60% de sa population.

Yellowknife étant une ville presque fantôme, les responsables ont averti les employés de la ville, les premiers intervenants et les bénévoles qui sont restés sur place d’être au courant de la faune déplacée par les incendies de forêt. Dans un message publié dimanche sur Facebook, des responsables ont déclaré que des ours et d’autres animaux erraient dans la ville.

Le BC Wildfire Service a déclaré que 100 pompiers du Mexique devraient arriver dans la province mardi et 200 d’Afrique du Sud d’ici la fin de la semaine.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, des efforts ont été déployés pour transporter les animaux de compagnie des évacués en lieu sûr. Lors d’un vol d’urgence lundi, l’organisation à but non lucratif Wings of Rescue, basée en Californie, a transporté 17 chiens, chats et autres animaux.