Ottawa, Ontario: Le gouvernement canadien, invoquant des motifs d’intérêt national, a donné son approbation jeudi pour le début des camps d’entraînement de la LNH. Il a émis une exemption à la période de quarantaine obligatoire de 14 jours pour que les joueurs de la LNH et le personnel de l’équipe retournent au pays.

Les cinq provinces avec franchises de la LNH, cependant, doivent donner leur approbation pour les matchs entre équipes canadiennes au cours de la saison régulière, qui doit débuter le 13 janvier. Les sept équipes canadiennes joueront dans une division réalignée distincte.

L’Agence de la santé publique du Canada a déclaré que le plan des ligues pour la pré-saison offre des mesures solides pour atténuer le risque d’importation et de propagation de COVID-19[feminine au Canada. Toutes les provinces dotées de clubs de la LNH ont fourni un soutien écrit pour le plan.

Le communiqué ajoute que toutes les équipes doivent respecter les règles provinciales pour le jeu de saison régulière.

Les cinq provinces avec des équipes n’ont pas commenté la LNH depuis que le sous-commissaire Bill Daly a déclaré il y a une semaine que la ligue croyait pouvoir jouer dans les sept marchés canadiens – Montréal, Toronto, Ottawa, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver

Les équipes canadiennes s’affronteront uniquement pendant la saison régulière et les deux premières rondes des séries éliminatoires. Ils ne traverseront pas non plus la frontière canado-américaine, qui reste fermée aux voyages non essentiels.

Les Sénateurs d’Ottawa ont été l’un des sept clubs de la ligue à 31 équipes à commencer le camp d’entraînement jeudi après ne pas se qualifier pour les séries éliminatoires dans le cadre de la reprise de la saison 2019-20 en proie à une pandémie. Les six autres équipes canadiennes ouvriront le camp d’entraînement dimanche ou lundi.