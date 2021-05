Le Canada approuve le vaccin Pfizer pour les enfants âgés de 12 à 15 ans après un essai montrant une efficacité de 100% chez les jeunes adolescents

L’examen des données médicales a montré que le vaccin Pfizer est «Sûr et efficace» pour les jeunes adolescents, a déclaré aux journalistes Supriya Sharma, conseillère médicale en chef de Santé Canada, l’agence médicale du gouvernement.

Sharma a déclaré que, bien que les personnes plus jeunes soient généralement moins susceptibles d’avoir des cas graves de Covid-19, leur administrer le vaccin contribuera à réduire le risque d’infecter les membres de leur famille et leurs amis, et permettra un retour à « Une vie plus normale » au milieu de la pandémie. Elle a ajouté que les effets secondaires les plus courants chez les enfants sont légers et temporaires, comme «Un bras douloureux, des frissons ou de la fièvre.»

Le Canada n’autorisait auparavant que les personnes âgées de 16 ans et plus à se faire vacciner. La décision d’abaisser la barre à 12 a été prise après qu’un essai Pfizer a montré que le vaccin était efficace à 100% pour les adolescents et déclenché «Réponses anticorps robustes.» L’essai a été mené aux États-Unis et a impliqué 2260 personnes âgées de 12 à 15 ans.

Le directeur des vaccins de Pfizer au Canada, Fabien Paquette, a déclaré que l’inclusion des enfants âgés de 12 à 15 ans dans le programme aidera à les protéger avant le début de la prochaine année scolaire.

Un porte-parole de Pfizer a déclaré aux médias canadiens que le Canada est le deuxième pays, après l’Algérie, à permettre aux enfants de 12 ans et plus de recevoir son vaccin.

L’âge minimum pour la vaccination Covid-19 aux États-Unis est de 16 ans, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). L’âge minimum pour les personnes qui peuvent recevoir un vaccin Pfizer au Royaume-Uni est également de 16 ans.

