OTTAWA – Le Canada devient mercredi seulement le deuxième pays occidental à approuver un vaccin contre le coronavirus, une semaine après la Grande-Bretagne et un jour avant que les régulateurs américains se réunissent pour envisager de prendre cette mesure, ouvrant la possibilité que les Canadiens commencent à se faire vacciner la semaine prochaine.

L’agence de réglementation Santé Canada a approuvé le même vaccin, créé par la société américaine Pfizer et une société allemande, BioNTech, qui a été autorisé en Grande-Bretagne et doit faire l’objet d’une décision aux États-Unis. La décision du Canada marque un autre jalon dans la lutte mondiale contre une pandémie qui a tué plus de 1,5 million de personnes, continue de se propager rapidement et a plongé le monde dans une profonde récession.

Santé Canada a déclaré qu’il avait effectué un examen rigoureux et indépendant des données d’essais cliniques sur l’innocuité et l’efficacité du vaccin, qui impliquait des dizaines de milliers de personnes – le même type de contrôle appliqué par la Food and Drug Administration des États-Unis. Les régulateurs britanniques, pour donner leur approbation d’urgence, se sont largement appuyés sur la propre analyse de Pfizer de ces données, qui est l’approche standard dans une grande partie du monde. Bahreïn a approuvé le même vaccin vendredi.

«C’est un témoignage du travail des organismes de réglementation à l’échelle internationale», a déclaré la Dre Supriya Sharma, conseillère médicale en chef à Santé Canada, l’organisme de réglementation. «C’est une journée exceptionnelle pour le Canada.»