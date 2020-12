Dubai commencera à vacciner des personnes sans frais mercredi, en utilisant le vaccin contre le coronavirus fabriqué par Pfizer et BioNTech, a rapporté Reuters. L’Arabie saoudite est le seul autre pays arabe à utiliser le vaccin Pfizer, mais les Émirats arabes unis et Bahreïn ont lancé un vaccin au grand public développé par le China National Pharmaceutical Group, ou Sinopharm. Un message sur la hotline de la Dubai Health Authority a déclaré que la première phase du vaccin serait destinée aux citoyens et aux résidents de Dubaï âgés de 60 ans et plus, ainsi qu’aux personnes atteintes de maladie chronique.