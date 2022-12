Le Canada annule sa décision en matière d’immigration pour faciliter le regroupement familial

Des milliers de ressortissants étrangers espérant vivre au Canada sont ravis après qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a annoncé des changements à la façon dont les personnes venant au pays avec un super visa peuvent payer leur assurance médicale.

Lancé en 2011, le programme de super visas permet aux résidents permanents (RP) et aux citoyens d’inviter leurs parents et grands-parents non résidents à rester avec eux au Canada jusqu’à cinq ans à la fois.

Mais pour ce faire, ils ont été tenus de payer une assurance médicale à l’avance chaque année – un prix parfois prohibitif qui varie en fonction de l’âge et de la couverture, mais qui est en moyenne de 1 500 $ pour une personne de 65 ans et potentiellement plus élevé à mesure que les candidats obtiennent plus âgée.

Alors que les candidats pouvaient auparavant payer par versements mensuels, cela a changé en août lorsque le ministère a annoncé qu’il exigerait des paiements initiaux annuels.

Cela a provoqué un contrecoup, y compris une pétition en ligne arguant que le nouveau système de paiement était punitif envers les familles cherchant à être réunies et résultait en une diminution du nombre de demandes accordées.

Mais cette semaine, le département a confirmé que sa décision avait été annulée et que les familles pouvaient à nouveau effectuer des paiements mensuels. Cette décision a été bien accueillie par les candidats, ainsi que par les experts en assurance et en immigration, comme un moyen de faciliter le regroupement des familles.

Un outil important pour les familles multigénérationnelles

C’est un soulagement pour Amritpal Singh, qui vit à Surrey, en Colombie-Britannique, et espère inviter ses parents, qui sont en Inde, à venir vivre avec lui l’été prochain.

Il dit que la perspective de payer une année complète d’assurance médicale pour chacun d’eux était intimidante, et il se réjouit de pouvoir la décomposer en paiements plus petits.

“Je suis très heureux d’inviter mes parents au Canada. Bien qu’ils puissent avoir l’occasion d’explorer le Canada avec moi, je bénéficierai émotionnellement de leur présence”, a-t-il déclaré lors d’une entrevue réalisée en punjabi.

Raghbir Singh Bharowal, consultant en immigration basé à Surrey, affirme que le super visa joue un rôle vital dans la réunification des familles.

Mais, a-t-il dit, le prix élevé a empêché de nombreuses personnes de postuler au programme.

Raghbir Singh Bharowal est un consultant en immigration basé à Surrey, en Colombie-Britannique. (Sarbmeet Singh)

“Conformément à la tradition et à la culture de nombreux pays d’Asie du Sud, les gens ont tendance à rester ensemble. Ce programme les réunit au Canada. Désormais, davantage de personnes demanderont le visa”, a-t-il déclaré lors d’une entrevue en punjabi.

Jaskaran Singh Benipal, un conseiller en assurance à Surrey, a déclaré qu’il avait déjà eu plus de personnes demandant à postuler au programme après avoir entendu parler des paiements plus flexibles.

“Beaucoup de mes clients ont changé d’avis après le changement des règles. Ils peuvent désormais présenter une demande et inviter leurs parents et grands-parents au Canada, car ils peuvent payer en plusieurs versements”, a déclaré Benipal en punjabi.

Dans un courriel, un porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a déclaré que la nouvelle règle avait été mise en œuvre pour reconnaître l’importance que les familles soient ensemble. Ils ont également déclaré qu’environ 17 000 super visas sont délivrés chaque année.