Le Canada annonce un nouveau soutien pour l’éradication mondiale de la polio

Ottawa, 20 septembre (SocialNews.XYZ) Le gouvernement fédéral canadien a annoncé un nouveau financement pour l’éradication de la polio dans le monde.

Selon un communiqué de presse publié vendredi par Affaires mondiales Canada, 111 millions de dollars ont été consacrés à l’appui de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP), portant la contribution historique du Canada à plus de 737 millions de dollars depuis 2000.









L’IMEP et ses partenaires, comme l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé, fourniront et étendront des services de santé et de vaccination contre la polio de qualité et accessibles dans le monde entier, y compris dans les régions touchées par les conflits où l’accès aux services de santé essentiels est limité, voire inexistant, a-t-il déclaré.

Les efforts se concentreront sur l’arrêt de la transmission de toutes les formes de poliovirus en vaccinant plus de 370 millions d’enfants chaque année contre la polio, évitant ainsi à 600 000 enfants chaque année de souffrir de paralysie et de décès, a rapporté l’agence de presse Xinhua citant Affaires mondiales Canada.

La polio est une maladie virale extrêmement contagieuse qui touche les enfants de moins de cinq ans et peut entraîner une paralysie grave et la mort. Depuis le lancement de l’IMEP en 1988, plus de 2,5 milliards d’enfants ont été vaccinés contre la polio. Bien que les cas de polio aient diminué de 99 % dans le monde, la maladie n’a pas encore été éradiquée.

En août 2024, lorsque Gaza a enregistré ses premiers cas après 25 ans d’absence de polio, les partenaires de l’IMEP se sont rapidement mobilisés pour administrer la première série de vaccins à plus de 560 000 enfants dans toute la région afin de contenir la propagation de la maladie.

Source : IANS

