Le Canada annonce un nouveau soutien aux efforts mondiaux d’éradication de la polio

Le 20 septembre 2024 – Ottawa (Ontario) – Affaires mondiales Canada

Le monde est sur le point d’éradiquer la polio, mais les crises humanitaires, les systèmes de santé surchargés et les répercussions de la pandémie de COVID-19 ont créé de nouveaux défis. Le Canada a joué un rôle de premier plan dans la réponse sanitaire mondiale à la polio, et nous intensifions encore une fois nos efforts.

Aujourd’hui, lors de la conférence du Rotary International qui s’est tenue à Toronto, en Ontario, l’honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international, a annoncé un financement de 151 millions de dollars comme prochaine étape du soutien du Canada à l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP).

Grâce à cet investissement canadien, l’IMEP et ses partenaires, comme l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la Santé, pourront offrir et étendre des services de santé et de vaccination contre la polio de qualité et accessibles partout dans le monde. Cela comprend un meilleur accès à la vaccination contre la polio pour les populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les filles, et dans les régions touchées par les conflits où l’accès aux services de santé essentiels est limité, voire inexistant.

Les efforts porteront principalement sur l’arrêt de la transmission de toutes les formes de poliovirus en vaccinant plus de 370 millions d’enfants chaque année contre la polio, en évitant chaque année à 600 000 enfants de souffrir de paralysie et de décès ; en améliorant la vaccination et les activités de communication pour soutenir la vaccination contre la polio ; en poursuivant les activités de surveillance et de confinement de la maladie ; et en renforçant les systèmes de santé.

Le financement annoncé aujourd’hui aura un impact significatif sur les efforts d’éradication de la polio et sur la protection des personnes les plus touchées. Il permettra à davantage d’enfants de vivre en bonne santé et sans polio. Et nous rapprochera un peu plus de l’éradication définitive de la polio.