Le Canada annonce un autre programme d’aide militaire à l’Ukraine alors que la Russie poursuit ses attaques aériennes

Alors que l’Ukraine s’efforce de repousser une série d’attaques aériennes russes punitives, le Canada envoie plus de fournitures au pays d’Europe de l’Est assiégé, allant des munitions aux mitaines, a annoncé mercredi la ministre de la Défense Anita Anand.

Un peu plus de 15,2 millions de dollars en munitions d’obusier et 15 millions de dollars en vêtements d’hiver constituent l’essentiel du dernier programme d’assistance militaire annoncé par Anand alors qu’elle s’asseyait avec ses homologues de l’OTAN à Bruxelles.

Le Canada fournira également pour 15,3 millions de dollars supplémentaires de caméras de haute technologie que les Ukrainiens utilisent sur leurs drones, ainsi que davantage de services de communication par satellite.

La déclaration d’Anand s’appuie sur une annonce faite plus tôt cette semaine selon laquelle le Canada enverra 40 ingénieurs de combat pour participer à une mission d’entraînement en Pologne. Ils formeront leurs homologues ukrainiens à l’utilisation d’équipements de détection de haute technologie.

Le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak, à droite, et le ministre de la Défense nationale Anita Anand, à gauche, assistent à une conférence de presse conjointe à Varsovie, en Pologne, le mardi 11 octobre 2022. (Michal Dyjuk/Associated Press)

Dans une lettre au début du mois dernier, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a demandé au Canada des vêtements d’hiver. Il a aussi demandé plus de véhicules blindés et d’obusiers, en plus de ce que le gouvernement libéral s’est déjà engagé à faire.

Anand a défendu la décision de ne pas envoyer plus de véhicules et d’artillerie – du matériel qui devrait être retiré des stocks et des chaînes d’inventaire existants de l’Armée canadienne.

“Nous aidons avec l’équipement militaire comme je l’ai annoncé aujourd’hui. Nous aidons à la formation comme je viens de le mentionner, et nous aidons au transport depuis notre hub à Prestwick, en Écosse”, a déclaré Anand. Elle faisait référence aux avions-cargos militaires C-130J qui ont transporté du matériel allié donné jusqu’à la frontière avec l’Ukraine.

Le gouvernement libéral a réservé 500 millions de dollars dans le budget du printemps pour l’aide militaire à l’Ukraine. Cette cagnotte a depuis été épuisée, principalement par l’achat de 39 véhicules blindés de soutien flambant neufs, dont une poignée est en cours de livraison.

La réunion des ministres de la défense de l’OTAN à Bruxelles se déroule dans le contexte de l’intensification de la campagne aérienne de Moscou en Ukraine. La Russie a lancé des dizaines de missiles de croisière et de drones de fabrication iranienne sur des infrastructures critiques à travers le pays.

Les États-Unis et l’Allemagne sont en train de fournir des systèmes modernes de défense aérienne à courte et moyenne portée. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a clairement indiqué qu’il fallait faire davantage.

“L’Ukraine est un grand pays, avec de nombreuses villes, nous devons donc nous développer pour pouvoir aider l’Ukraine à défendre encore plus de villes et plus de territoire contre les horribles attaques russes contre leurs populations civiles”, a-t-il déclaré.