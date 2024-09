Le Canada annonce des vaccins pour lutter contre l’épidémie de MPOX en Afrique

Le 13 septembre 2024 – Ottawa (Ontario) – Affaires mondiales Canada

Les vaccins constituent un élément essentiel de la réponse mondiale à l’épidémie actuelle de MPOX en République démocratique du Congo (RDC) et dans les pays voisins. Le Canada s’est engagé à assurer la sécurité sanitaire en Afrique et l’équité en matière de vaccins, afin de garantir que les vaccins parviennent à ceux qui en ont le plus besoin.

L’honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international, et l’honorable Mark Holland, ministre de la Santé, ont annoncé aujourd’hui que le Canada mettra à disposition jusqu’à 200 000 doses du vaccin Imvamune provenant de l’approvisionnement existant du Canada pour soutenir la réponse mondiale à l’épidémie de mpox.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) ont appelé les donateurs à faire don de fournitures de vaccins pour endiguer la propagation du virus MPO, soulignant le besoin crucial pour les pays disposant de stocks disponibles de faire des dons.

Les efforts d’aide internationale du Canada visent en priorité à produire des vaccins plus près des personnes qui en ont le plus besoin. En juin 2024, le gouvernement du Canada a annoncé une contribution de 85 millions de dollars à l’Accélérateur de fabrication de vaccins en Afrique (AVMA) de Gavi. L’AVMA vise à contribuer à une base de fabrication durable et à une meilleure résilience de l’approvisionnement en vaccins contre les pandémies et les épidémies en Afrique.

L’annonce d’aujourd’hui souligne l’engagement continu du Canada à améliorer la sécurité sanitaire sur le continent africain et à endiguer la propagation du virus MPOX.