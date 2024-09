Le Canada annonce des vaccins pour lutter contre l’épidémie de mpox en Afrique – Monde

Les vaccins constituent un élément essentiel de la réponse mondiale à l’épidémie actuelle de MPOX en République démocratique du Congo (RDC) et dans les pays voisins. Le Canada s’est engagé à assurer la sécurité sanitaire en Afrique et l’équité en matière de vaccins, afin de garantir que les vaccins parviennent à ceux qui en ont le plus besoin.

L’honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international, et l’honorable Mark Holland, ministre de la Santé, ont annoncé aujourd’hui que le Canada mettra à disposition jusqu’à 200 000 doses du vaccin Imvamune provenant de l’approvisionnement existant du Canada pour soutenir la réponse mondiale à l’épidémie de mpox.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) ont appelé les donateurs à faire don de fournitures de vaccins pour endiguer la propagation du virus MPO, soulignant le besoin crucial pour les pays disposant de stocks disponibles de faire des dons.

Les efforts d’aide internationale du Canada visent en priorité à produire des vaccins plus près des personnes qui en ont le plus besoin. En juin 2024, le gouvernement du Canada a annoncé une contribution de 85 millions de dollars à l’Accélérateur de fabrication de vaccins en Afrique (AVMA) de Gavi. L’AVMA vise à contribuer à une base de fabrication durable et à une meilleure résilience de l’approvisionnement en vaccins contre les pandémies et les épidémies en Afrique.

L’annonce d’aujourd’hui souligne l’engagement continu du Canada à améliorer la sécurité sanitaire sur le continent africain et à endiguer la propagation du virus MPOX.

« Les vaccins sauvent des vies. Avec l’annonce d’aujourd’hui, le Canada démontre sa détermination à faire en sorte que les vaccins parviennent aux personnes qui en ont le plus besoin, surtout en temps de crise. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires africains et multilatéraux pour arrêter la propagation de l’épidémie de mpox. » – Ahmed Hussen, ministre du Développement international

« Le Canada répond à l’appel de l’OMS et des CDC Afrique pour aider à stopper les épidémies de mpox grâce à des efforts coordonnés avec nos partenaires. Notre offre de jusqu’à 200 000 doses de vaccin contribuera à protéger les populations des régions les plus touchées d’Afrique et à prévenir une nouvelle propagation du virus. » – Mark Holland, ministre de la Santé

L’OMS a déclaré le mpox comme une USPPI le 14 août 2024 et a lancé une campagne de vaccination contre le mpox Plan stratégique mondial de préparation et de réponse.

Les vaccins sauvent plus de 4 millions de vies chaque année. Le soutien de longue date du Canada à Gavi, l’Alliance du vaccin, a permis de vacciner plus d’un milliard d’enfants.

Le vaccin Imvamune est autorisé au Canada par Santé Canada en vertu des dispositions de la présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel pour l’usage des adultes, pour l’immunisation active contre la variole, la mpox et les infections à orthopoxvirus apparentées.

L’offre canadienne d’Imvamune est conservée dans la Réserve nationale stratégique d’urgence pour soutenir la réponse de santé publique aux cas de mpox au Canada, mais aussi dans le cadre des besoins de stockage du Canada pour la préparation à la variole. Cette offre n’aura aucune incidence sur la préparation nationale du Canada à la réponse de santé publique aux cas de mpox au Canada ou à sa préparation à la variole.

Le 19 août 2024, le Canada a annoncé une contribution d’un million de dollars à la réponse de l’OMS à la COVID-19 pour répondre aux besoins urgents, notamment la surveillance, l’augmentation des capacités de diagnostic, l’accélération de la recherche et l’engagement communautaire. Le Canada soutient également fermement le Fonds de réserve pour les situations d’urgence de l’OMS, ayant contribué à hauteur de 11 millions de dollars depuis 2018, dont 2 millions de dollars en 2024, dont une partie est également utilisée dans la réponse à la COVID-19.

En date du 4 septembre 2024, le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada, du Centre de recherches pour le développement international et du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, avait déjà investi plus de 15,8 millions de dollars dans la recherche sur la préparation, la prévention et l’intervention en cas d’infection par le mpox.

En février 2023, les IRSC ont investi 6,35 millions de dollars supplémentaires par l’intermédiaire du CRPPHE et de l’Initiative de recherche sur le VIH/sida et les infections transmissibles sexuellement et par le sang des IRSC, afin de financer un éventail plus large d’études de recherche sur le mpox dans le but de produire des données probantes opportunes et pertinentes pour mieux prévenir, se préparer et réagir aux éclosions de mpox et d’autres virus orthopox au Canada et dans le monde.

