Le Canada annonce 151 millions de dollars pour l’éradication de la polio après une épidémie dans la bande de Gaza

OTTAWA — Le Canada consacre 151 millions de dollars à la lutte pour éradiquer la polio dans le monde.

Le ministre du Développement international, Ahmed Hussen, a annoncé la nouvelle lors d’une conférence du Rotary International à Toronto.

Ce financement intervient un mois après que les responsables palestiniens ont annoncé les premiers cas de polio depuis 25 ans dans la bande de Gaza.

Le financement soutiendra l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio, qui fournit des vaccins aux enfants du monde entier, y compris à plus d’un demi-million d’enfants à Gaza.

Le bureau de Hussen affirme que l’argent devrait aider « les populations les plus vulnérables », comme les filles dans les situations de conflit où l’accès aux soins de santé est limité.

L’Organisation mondiale de la santé affirme que le monde est sur le point d’éradiquer la polio, avec une baisse de 99 % des cas depuis 1988.

Au cours des 24 dernières années, différents gouvernements canadiens ont consacré 1 milliard de dollars à cet effort.

« Ensemble, nous mettrons fin à la polio et construirons un avenir plus sain pour les enfants du monde entier », a écrit Hussen dans un communiqué.

Il n’existe aucun remède contre la polio, qui peut provoquer une paralysie généralement permanente, y compris des muscles utilisés pour respirer.

Cependant, les campagnes de vaccination sont mises à rude épreuve en raison des crises humanitaires et de la pandémie de COVID-19 qui détournent les ressources et rendent plus difficile la vaccination des enfants.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 20 septembre 2024.