Le Canada ajoute 15 millions de dollars à l’aide au Liban et déclare qu’il égalera 6 millions de dollars en dons

Le Canada ajoute 15 millions de dollars supplémentaires à son programme d’aide humanitaire au Liban après une escalade du conflit entre Israël et le groupe militant Hezbollah basé au Liban.

Le ministre du Développement international, Ahmed Hussen, a déclaré que ces nouveaux fonds aideront les groupes humanitaires canadiens et internationaux à fournir de la nourriture, de l’eau, des soins de santé d’urgence et d’autres aides au Liban, même si les allocations exactes n’ont pas encore été déterminées.

« Ce conflit fait un terrible tribut aux civils au Liban et au-delà », a déclaré Hussen lors d’une conférence de presse mercredi.

« À ce jour, le Canada a engagé 25 millions de dollars pour soutenir la réponse humanitaire visant à venir en aide aux civils les plus vulnérables au Liban. »

REGARDER | Le gouvernement fédéral annonce 15 millions de dollars pour l’aide humanitaire au Liban Le gouvernement fédéral annonce 15 millions de dollars pour l’aide humanitaire au Liban Le ministre du Développement international, Ahmed Hussen, a déclaré que l’argent fédéral supplémentaire servirait à financer la nourriture, l’eau, les services de santé d’urgence et les services de protection pour ceux qui en ont le plus besoin au Liban.

Les 15 millions de dollars de nouveau financement s’ajoutent aux 10 millions de dollars d’aide annoncés par Hussen fin septembre.

Il a déclaré que 6 millions de dollars de l’argent annoncé précédemment seront répartis entre la Croix-Rouge et la Coalition humanitaire, pour correspondre à 3 millions de dollars chacun en dons faits à leurs campagnes d’aide individuelles au Liban.

De plus, 4 millions de dollars seront partagés entre l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés et le Programme alimentaire mondial.

Le Canada envoie également des articles de secours provenant de ses stocks, notamment 5 000 couvertures et 1 000 kits d’hygiène.

Hussen a déclaré que plus de 2 000 personnes avaient été tuées au Liban, dont deux Canadiens, et que des milliers de civils avaient été blessés. Le conflit a exercé une pression importante sur les organisations humanitaires sur le terrain, a-t-il déclaré.

De la nourriture, des médicaments, des matériaux pour les abris et des soins de santé d’urgence sont nécessaires de toute urgence, a déclaré Hussen.

La Coalition humanitaire a exhorté les Canadiens à faire un don dans un communiqué de presse, affirmant que les dons envoyés entre le 24 septembre et le 23 novembre seront éligibles aux dons de contrepartie du gouvernement.

La coalition est composée de 12 des plus grandes organisations humanitaires du Canada.

« Beaucoup de nos organisations membres travaillent au Liban depuis des décennies et fournissent déjà des produits essentiels pour sauver des vies », a déclaré le directeur exécutif Richard Morgan dans le communiqué.

« Mais l’ampleur de cette urgence est catastrophique. Les besoins humanitaires sont massifs. »

L’escalade militaire a entraîné des déplacements massifs au Liban, de nombreuses personnes fuyant leurs foyers sans biens de première nécessité, et elle a également des conséquences psychologiques, a indiqué la coalition.

Il ajoute que les 978 abris du Liban sont presque pleins, et que de nombreuses personnes déplacées dorment dehors et sont de plus en plus exposées à des risques à mesure que le temps se refroidit.

REGARDER | Un Canadien d’origine libanaise à Beyrouth affirme que « personne ne se sent en sécurité » Un Canadien d’origine libanaise à Beyrouth affirme que « personne ne se sent en sécurité » Rosemary Barton, correspondante politique en chef de CBC News, s’entretient avec Ahmad Araji, un Canadien d’origine libanaise à Beyrouth qui attend des informations sur les sièges réservés par le gouvernement sur les vols commerciaux.

Affaires mondiales Canada affirme que plus de 1 150 Canadiens, résidents permanents et membres de leur famille immédiate ont quitté le Liban à bord de vols affrétés par le gouvernement. Il affirme qu’il a également aidé environ 250 personnes originaires d’autres pays à quitter le Liban.

L’agence affirme qu’elle reçoit désormais moins de 100 nouvelles demandes par jour d’informations sur les options de départ, et que tous les voyageurs éligibles se sont vu proposer des départs, sont partis ou peuvent partir dans les prochains jours.

Affaires mondiales Canada affirme que 205 personnes ont quitté le Liban lundi et mardi.

Au 8 octobre, plus de 25 000 Canadiens étaient enregistrés au Liban, mais le gouvernement a déclaré que le nombre réel pourrait être plus élevé car l’enregistrement est volontaire. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré qu’il y avait environ 45 000 Canadiens dans le pays.

REGARDER | Pourquoi ce Libano-Canadien va à l’encontre des avertissements du gouvernement et reste au Liban Pourquoi ce Libano-Canadien va à l’encontre des avertissements du gouvernement et reste au Liban Le gouvernement fédéral a averti les citoyens d’évacuer le Liban alors que les combats dans la région s’intensifient. La Libano-Canadienne Stephani Moukhaiber dit avoir pris la décision « très personnelle » de rester parce que partir ne vaut pas le « cauchemar logistique ».

Mercredi, Hussen a réitéré ses appels aux Canadiens à quitter le Liban.

Un porte-parole du ministre de l’Immigration, Marc Miller, a déclaré qu’à l’heure actuelle, l’objectif était d’aider les citoyens canadiens et les résidents permanents, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants, à obtenir les documents dont ils ont besoin pour voyager.

« De plus, nous accordons la priorité au traitement de certains types de demandes de résidence permanente dans la catégorie familiale », a déclaré la porte-parole Renee Proctor dans un communiqué envoyé par courrier électronique.