Le Canada affirme que les avions chinois sont « imprudents » près de la Corée du Nord | Nouvelles

Un avion de combat chinois a survolé à moins de cinq mètres (16 pieds) un avion militaire canadien au-dessus des eaux internationales près des côtes chinoises, a déclaré le ministre canadien de la Défense.

L’avion canadien participait à une surveillance visant à faire respecter les sanctions des Nations Unies contre la Corée du Nord lorsque l’incident s’est produit lundi, a déclaré le ministre Bill Blair aux journalistes.

Ce n’est pas la première fois qu’il y a des rencontres rapprochées entre des avions canadiens et chinois.

En juin 2022, après que le Canada a lancé des accusations similaires, la Chine a déclaré qu’Ottawa utilisait les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU comme « excuse » pour «[ramp] ses provocations de reconnaissance rapprochée contre la Chine », selon le journal officiel chinois Global Times citant le colonel Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale.

S’adressant aux journalistes au sujet du dernier incident, Blair a déclaré que même si l’armée de l’air chinoise interagissait régulièrement avec des avions participant à des missions de l’ONU, cette rencontre particulièrement rapprochée avait fait courir des risques importants aux avions canadiens.

« Je suis très préoccupé par la manière non professionnelle dont cela a été fait », a déclaré Blair.

« C’était franchement dangereux et imprudent. Et ce type de comportement n’est jamais acceptable et nous l’exprimerons à la République populaire de Chine de la manière la plus appropriée », a-t-il poursuivi, sans donner de détails.

Journalistes canadiens du site Web Actualités mondiales étaient à bord de l’avion de surveillance canadien lundi et ont filmé les rencontres avec les avions chinois.

Au moins deux avions chinois différents ont intercepté l’avion canadien pendant plusieurs heures au cours de la mission de plus de huit heures, selon le média.

Alors que la plupart des interceptions ont été effectuées d’une manière jugée professionnelle par les personnes à bord, le journal a rapporté, citant les militaires et son équipage à bord, que le dernier avion, armé de missiles air-air, revenait agressivement et à proximité tout en semblant placer l’avion canadien dans son angle mort.

En mai, le Pentagone américain a déclaré qu’un avion de combat chinois avait effectué un mouvement « inutilement agressif » à proximité d’un avion militaire américain au-dessus de la mer de Chine méridionale, dans l’espace aérien international.