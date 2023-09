Le Canada affirme que le gouvernement indien a assassiné le chef sikh | Nouvelles du monde

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il existait des « allégations crédibles » selon lesquelles le gouvernement indien serait à l’origine de l’assassinat d’un dirigeant sikh au Canada plus tôt cet été.

Hardeep Singh Nijjar, citoyen canadien, a été abattu devant un temple sikh à Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 juin.

Il était un éminent partisan du mouvement séparatiste du Khalistan, qui souhaite établir une patrie indépendante pour les sikhs en Inde, où ils constituent une minorité.

Les groupes Khalistanais sont interdits en Inde pour des raisons de sécurité nationale et M. Nijjar, 45 ans, avait déjà été qualifié de « terroriste » par son gouvernement, selon des informations locales.

Les commentaires de M. Trudeau interviennent alors que le ministère canadien des Affaires étrangères a également annoncé qu’il avait expulsé un haut diplomate indien.

Le Premier ministre a déclaré qu’il avait fait part de ses préoccupations « personnellement et directement » à son homologue indien Narendra Modi lors du sommet du G20 de la semaine dernière en Inde.

Dans un discours prononcé lundi devant la Chambre des communes du Canada, M. Trudeau a déclaré : « Au cours des dernières semaines, les agences de sécurité canadiennes ont activement recherché des allégations crédibles concernant un lien potentiel entre des agents du gouvernement indien et le meurtre du citoyen canadien Hardeep. Singh Nijjar. »

Il a ajouté : « Toute implication d’un gouvernement étranger dans le meurtre d’un citoyen canadien sur le sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté.

Une personne en deuil porte un t-shirt avec une photo de Hardeep Singh Nijjar avant ses funérailles en juin. Photo : AP





« Dans les termes les plus fermes possibles, je continue d’exhorter le gouvernement indien à coopérer avec le Canada pour aller au fond de cette affaire. »

M. Trudeau a également déclaré que son gouvernement « travaillait avec nos alliés sur cette question très grave ».

Il a ajouté : « Je sais que de nombreux Canadiens, en particulier les membres de la communauté indo-canadienne, se sentent en colère, ou peut-être effrayés en ce moment.

« Ne laissons pas cela nous changer. Restons calmes et fermes dans notre engagement envers nos principes démocratiques et notre adhésion à la primauté du droit. C’est ce que nous sommes et ce que nous faisons en tant que Canadiens. »

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que le chef des renseignements indiens au Canada avait été expulsé en raison de ces allégations.

Justin Trudeau s’adressera lundi à la Chambre des communes du Canada





Elle a déclaré : « Si cela s’avérait vrai, cela constituerait une grave violation de notre souveraineté et de la règle la plus fondamentale sur la façon dont les pays traitent les uns avec les autres.

« En conséquence, nous avons expulsé un haut diplomate indien. »

Le gouvernement indien n’a pas encore répondu à ces allégations. L’ambassade du pays à Ottawa n’a pas non plus immédiatement répondu aux demandes de commentaires des médias.

La police canadienne est à la recherche de deux suspects « plus lourds » qui ont été vus fuyant les lieux du meurtre de M. Nijjar, accompagnés d’un chauffeur en fuite.